テレ東では、7月3日(金)から、ドラマ25「晩酌の流儀5」(毎週金曜深夜 24時52分)を放送する。本作は、「１日の最後に飲むお酒をいかに最高に美味しく飲むことが出来るか」を追求する、“お酒”をテーマにしたグルメドラマ。先日、シーズン５でも2クールにわたって放送されることが発表されると、美幸(栗山千明)の飲みっぷりに魅了されたファンの間で歓喜の声が続出した。この度はそんな美幸の晩酌を支える個性強烈なゲストキャストたちを解禁する！

前半ゲストを一挙公開！

第1話ゲストとして森崎博之が出演することは既報の通りだが、この度、前半ゲストを一挙解禁する！

美幸が勤務先の管理物件で行われるグルメドラマの撮影に帯同する第3話では、ドラマの主演兼監督である酒賀須喜蔵役を津田寛治、ドラマの制作スタッフである田代楓役を石川瑠華が演じる。

美幸が支店長の海野(おかやまはじめ)が入院する病院にハンコをもらいに行くことを発端にトラブルに巻き込まれる第4話では、海野の食事を徹底的に管理しようとする厳格な医師・石田独太役を徳重聡、さらに美幸が行きつけのスーパー「ツルマートプチ」で行われる「冷やし中華フェア」のゲストAMEMIYA役をAMEMIYA本人が演じる。

最高の晩酌を迎えるために御岳山へ登山に行った美幸が、山頂での意図せぬ「焼肉の誘惑」に襲われる第5話では、猛スピードで山を駆け上がる猫田役を猫ひろし、前作と同じく、精肉店「ナイスミート」の店主・肉山(土屋伸之(ナイツ))の漫才師時代の相方・矢保山役を塙宣之(ナイツ)が演じる。

オープニングテーマ、エンディングテーマが決定！

オープニングテーマはロックバンドTenTwentyの「夜を飲み干したら」に決定した。「UNISON SQUARE GARDEN」のギター・ボーカルを務める斎藤宏介と数多くの有名アーティストから絶大な信頼を得る凄腕のセッションベーシスト・須藤優という、日本の音楽シーンの第一線で活躍する実力派の2人によって構成されるTenTwenty。エモーショナルで落ち着いた雰囲気が印象的で美幸の静かで落ち着いた晩酌にシームレスに浸ることのできる1曲となっている。

またエンディングテーマは高い歌唱力とパフォーマンスを武器に2025年3月の結成以来、Z世代を中心に破竹の勢いで支持を拡大する、6人組歌い手グループElement Sicksの「Hopping」に決定した。気分をパッと明るく照らす、底抜けにポジティブな雰囲気が印象的で、夏の暑い日にキンキンに冷やしたグラスで飲む最高の一杯の爽快感が存分に表現された1曲となっている。

「晩酌の流儀5」【夏編】30秒トレーラーがテレ東公式YouTubeチャンネルで公開！

そしてこの度、本作＜夏編＞の30秒トレーラーを公開。今作の目玉の一つでもある美幸の北海道出張で見られる壮大な景色や北海道グルメたっぷりの晩酌など魅力いっぱいの映像を一足早くお届け。

第1話あらすじ

究極の晩酌に全てを捧げる伊澤美幸(栗山千明)は、ホップハウジング北海道支店の物件探しのため、海野(おかやまはじめ)の無茶振りで北海道出張に。現地の林崎(森崎博之)と物件探しを成功させるが念願のジンギスカンを前に、海野のミスで東京へトンボ帰りすることに！失意の美幸だが、自宅で北海道晩酌を決行！特製タレのからし羊、ラーメンサラダ、イクラとサーモンの石狩漬け。絶品おつまみとお酒の極上晩酌が始まる！