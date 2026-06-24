モデルの森星（34）が24日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。元モデルの母・パメラさんについて語った。

母のパメラさんはイタリア系米国人で元モデル。母との思い出を聞かれ、「手を使うことを振り返ってみると母親は大事にしてたなと思って」と星。「手作りで、絵本を作ってくれて、フェルトを切って、ボタンを閉めるとか、ジッパーを開けるとか、三つ編みをするとか。『マイ・サイレント・ブック』って言って、手を使うことを覚えてほしいっていう思いで手作りで作った絵本なんですけど」と思い出を語った。

さらに「それとはまた別に、よく寝る前に、今でも思い出すんですけど、手のひらで本をめくるような仕草で、何にもないのに、何かが書いてあるように、そこで即興で物語を読んでくれていて。今振り返ると、いろんな本がある中で一番クリアに鮮明に覚えている本でした。そういった中で、自分のイメージ、想像力がどんどん膨らんで」と回顧。「“こういう色をしてるな”とか、“こういう姿をしてる女の子かな”とか。イマジネーションというか、今も母は近くで、そういったところを感じさせてくれる存在です」とした。

黒柳徹子は「お母様は自分でペンキ塗ったりして模様替えなんかどんどんするの？」と質問。星は「それこそ学校行ってた時にみんなで一緒に住んでた時は、家帰ると黄色の壁が緑になってたりとか。そこもなんかイタリアのエッセンスが入ってるのか、マスタードからセージ、なんかエッセンスとイタリアンカラーのインスピレーションで、部屋ごとにカラーコーディネートがあって。ワクワクしましたね。家に帰るのが楽しかったし。“ああじゃなきゃいけないんだ”っていうのから外れて、自由にできた環境もありがたいですよね」と笑顔を浮かべた。

星は慶大卒業の才女で、世界的なファッションショーにも出演するなど、モデルとして世界的に活躍。22年に亡くなった世界的デザイナーである森英恵さん（享年96）の孫。

5人兄弟の末っ子で、長兄はMエンターティメント社長の森研、次兄はファッションデザイナーの森勉、長姉はモデルでタレントの森泉、妹は元モデルでファッションプロデューサーの森雪。2017年には英恵さんとともに同番組に出演している。