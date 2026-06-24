ロックバンド、サカナクションのボーカル・ギター山口一郎（45）が23日深夜放送のニッポン放送「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）に生出演。13日に開催された「MUSIC AWARDS JAPAN2026」（MAJ）でコラボしたトヨタ自動車の豊田章男会長について言及した。

山口は「MAJ」の授賞式にサカナクションのメンバーと出席。代表曲「怪獣」で最優秀楽曲賞を含む最多8冠に輝いていた。イベントスポンサーを務めたトヨタ自動車からは豊田会長が来場。現在リバイバルヒット中の楽曲「夜の踊り子」のミームダンスをコラボで披露。SNSで拡散させた。

山口は「豊田章男会長と夜の踊り子を踊ったんですよ。あれは豊田章男会長がぜひやりたいって言ってくれて。俺らがぜひお願いします、みたいに言ったような構図に見えるでしょ？」と投げかけた。その上で「違うのよ、あれはやりたいみたいに言ってくれて。本当にいいんですか？って俺は3回ぐらい確認した。いいですよって。すごくいい方っていったら表現がちょっと軽いけど」と語った。

そして「俺なんかが話せる立場の人じゃないけど、話せてうれしかった。ただ夜の踊り子を会長が踊ってくれたことで、株価に影響があったらちょっと怖いなと思った。悪影響がなければよかったなと思って」と笑った。

サカナクションのインスタグラムには豊田会長と一緒に「夜の踊り子」の旋律に合わせて踊っている動画を披露している。