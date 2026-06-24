女優の天海祐希が２４日、東京・セブン―イレブン本社で行われた「セブン―イレブンの日」発表会に登場した。

７月１１日は、セブン―イレブンの日。同社では７月１〜１１日で、オリジナルステッカーの配布や抽選キャンペーンなどの企画を実施する。

ＣＭに出演中の天海は私生活でも「週に１回、もしくは３日に１回、近所の店舗で新作をパトロールしています」とドヤ顔。中でも最近のお気に入りは「カフェラテ氷。練乳抹茶氷…。はまぐりの塩ラーメン。あれは抜群においしいですよ！」と絶賛していた。

さらに、同社の「金のシリーズ」の大ファンなのだそう。「ハンバーグやエビチリは、冷蔵庫に必ず常備しています」と強調し、「丼にご飯を入れて、レタスを乗せて、その上に金のシリーズを『ドン！』と乗せる。ぜいたくにいただいています」と笑顔を見せた。

また、ＣＭで好演中のオーナー役と神様役の演じ分けについても説明。「オーナー役では皆さんの思いを背負って、真心を込めて誠実に演じています。神様の場合は、ちょっとワガママでおちゃめで…神様らしい圧がでるように演じています」と明かした。

続けて、ＣＭで共演している嵐の相葉雅紀、櫻井翔にも言及。嵐のラストコンサート（５月３１日）の前に会ったといい、「そこに向ける思いを聞いた。お２人とも同じことをおっしゃっていた」と感心したそうだ。

撮影では「お客さまとしていろんな人が来る」といい、「（これからも）楽しみです」と期待を込めた。