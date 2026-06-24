人気バンド「ｆｌｕｍｐｏｏｌ」の山村隆太（４１）が２４日に自身の「Ｘ」を更新。ラジオで共演したアイドルグループ「ｔｉｍｅｌｅｓｚ」の原嘉孝の人柄について語った。

山村は２３日に文化放送「ｔｉｍｅｌｅｓｚ佐藤勝利・原嘉孝のレコメン！」にゲスト出演していた。

放送後に「Ｘ」を更新した山村は「タイプロの頃から感じていたけれど、一般の方たちと同じ場所に立ち、自分をさらけ出して挑戦することは、簡単なようで本当に難しいことだと思います」と切り出すと「原くんはまっすぐで、一生懸命で、完璧じゃない部分もあるからこそより一層愛される魅力を持っている人でした」と原の人柄を語った。

また、「そして印象的だったのは、そんな原くんを応援するファンの皆さんの存在です。ＳＮＳでの言葉を見ていても、ただ見守るだけではなく、一緒に夢を見て、一緒に歩いているような温かさを感じました」とも続けると「誰かの挑戦を支えられる人は、きっと自分の人生の中でも誰かを照らせる人なんだと思います」とコメント。「緊張しながらも、目の前にいる人や聴いている人を楽しませようとする原くんの姿から、僕自身たくさんのことを学ばせてもらいました！」と語った。