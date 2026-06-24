「今日好き」りんか、恋人・植野花道との手繋ぎ2ショット・ヘソピショットなど沖縄でのプラベ写真公開「2人ともオシャレ」「スタイル良すぎ」と反響
【モデルプレス＝2026/06/24】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していたりんかが6月23日、自身のInstagramを更新。沖縄でのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」美女「2人ともオシャレ」恋人との匂わせ手繋ぎ2ショット
りんかは「オキコレからの3泊4日沖縄めちゃたのしんだ」「たのしかった。またいきたい 」とつづり、恋人・植野花道との後ろ姿の2ショット投稿。そのほか「OKINAWA COLLECTION 2026」出演後のプライべートショットを多数公開した。重ね着したブラトップに、デニムパンツを合わせた美しいウエストにヘソピアスが輝くコーディネートや、フリルシフォンのアシンメトリーなデザインのミニワンピース、黒い水玉のキャミソールワンピースなど、様々なコーディネートを披露している。また、沖縄の海や街中などの写真を見ることができる。
この投稿にファンからは「憧れのカップル」「ずっと仲良しでいて」「2人ともオシャレ」「リゾートコーデ可愛い」「どんどん綺麗になっていく」「スタイル良すぎ」などといった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。りんかは植野花道と「カンヌン編」でカップル成立となった。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」美女「2人ともオシャレ」恋人との匂わせ手繋ぎ2ショット
◆りんか、恋人との沖縄2ショット披露
りんかは「オキコレからの3泊4日沖縄めちゃたのしんだ」「たのしかった。またいきたい 」とつづり、恋人・植野花道との後ろ姿の2ショット投稿。そのほか「OKINAWA COLLECTION 2026」出演後のプライべートショットを多数公開した。重ね着したブラトップに、デニムパンツを合わせた美しいウエストにヘソピアスが輝くコーディネートや、フリルシフォンのアシンメトリーなデザインのミニワンピース、黒い水玉のキャミソールワンピースなど、様々なコーディネートを披露している。また、沖縄の海や街中などの写真を見ることができる。
◆りんかの投稿が話題
この投稿にファンからは「憧れのカップル」「ずっと仲良しでいて」「2人ともオシャレ」「リゾートコーデ可愛い」「どんどん綺麗になっていく」「スタイル良すぎ」などといった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。りんかは植野花道と「カンヌン編」でカップル成立となった。（modelpress編集部）
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