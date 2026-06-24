「月曜から夜ふかし」多田さん、二日酔いの日に作った無水カレー公開「おしゃれなお店で出てきそう」「クオリティ高すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/24】日本テレビ系バラエティ番組「月曜から夜ふかし」（毎週月曜22時〜）にて、「滑舌が悪すぎる」キャラクターとして人気を集める“フェフ姉さん”の友人“多田さん”が6月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。二日酔いの日に作ったカレーを公開した。
【写真】「夜ふかし」話題の美女「クオリティ高すぎ」二日酔いの日に作った無水カレー公開
多田さんは「二日酔いの日に無水カレー作った私って」とコメントを添え、写真を投稿。木の器に盛り付けられたカレーは、ピーマンやナスなど具材がたっぷりと入っており、仕上げにハーブがトッピングされている。本格的で食欲をそそる手作りカレーとなっている。
この投稿に、ファンからは「料理上手」「二日酔いの日にカレーを作れるのすごすぎる」「彩りも綺麗で美味しそう」「おしゃれなお店で出てきそう」「クオリティ高すぎる」「二日酔いの日ぐらい、お水飲んでゆっくりして」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】「夜ふかし」話題の美女「クオリティ高すぎ」二日酔いの日に作った無水カレー公開
◆多田さん、二日酔いの日に作った無水カレー
多田さんは「二日酔いの日に無水カレー作った私って」とコメントを添え、写真を投稿。木の器に盛り付けられたカレーは、ピーマンやナスなど具材がたっぷりと入っており、仕上げにハーブがトッピングされている。本格的で食欲をそそる手作りカレーとなっている。
◆多田さんの投稿が話題
この投稿に、ファンからは「料理上手」「二日酔いの日にカレーを作れるのすごすぎる」「彩りも綺麗で美味しそう」「おしゃれなお店で出てきそう」「クオリティ高すぎる」「二日酔いの日ぐらい、お水飲んでゆっくりして」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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