千葉が川崎のエリソンを完全移籍で獲得

ジェフユナイテッド千葉は6月24日、川崎フロンターレのブラジル人FWエリソンが完全移籍で加入することを発表した。

Jで実績十分のストライカー加入に「とんでもない補強ですね」「30点くらい取って欲しい」と反響を呼んでいる。

エリソンは2024年にブラジル1部サンパウロから完全移籍で川崎に入団し、加入シーズンはリーグ戦25試合7得点3アシストを記録。2025年シーズンはリーグ戦29試合12得点3アシストとチームの攻撃をけん引するストライカーとして活躍した。

今季はJ1百年構想リーグで15試合7得点の傑出した決定力を見せた。17季ぶりにJ1復帰を果たした千葉は、J1百年構想リーグEASTで得点数が18試合18得点で、WESTを合わせたJ1全20チーム中19番目と得点力不足に苦しんでいた。Jリーグ屈指の27歳の点取り屋を加えて、挽回を図る。



エリソンの加入にSNSのファンが反応。「疲れてるんかな？エリソンが加入したように見える」「とんでもない補強ですね」「30点くらい取って」「エースとしての活躍期待してます」「80点くらい取って優勝しよ」「最低2ケタ、目指せ得点王」と歓喜の声が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）