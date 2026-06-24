

「SAKAMOTO DAYS」第２期ティザービジュアル （C）鈴⽊祐⽃／集英社・SAKAMOTO DAYS 製作委員会

TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』第２期の放送が2027年１月に決定した。放送に向けてティザービジュアルとティザーPV、さらに監督就任となる中島大輔および追加キャスト３人の情報が一挙解禁された。

【動画】公開されたTVアニメ『SAKAMOTO DAYS』第2期ティザーPV

JCC潜入調査へ挑む坂本とシンが背中合わせに描かれた新ビジュアルを初お披露目！坂本の手にはJCC編入一次試験でランダムに支給された武器のボールペンが光り、シンの右手には新たな装備としてグローブを着用。第２期の幕開けとともに、坂本たちを待ち受ける新たな激闘を予感させるビジュアルとなっている。

第２期ティザーPVは妻である葵の姿に変装して教育実習生として潜入する坂本や、学生として授業に参加しながらJCC 内で情報を探るシンの新たな舞台での活躍が垣間見える。さらに勢羽夏生や赤尾晶など第1期で登場したキャラたちの再登場に加え、殺連嫌いの優等生である周や過去に坂本も指導した佐藤田、ORDER 創設に関わった謎の男、四ツ村など魅力的な新キャラクターが加わり、第2期へのさらなる期待が高まる映像となっている。

第２期で重要な役割を担うキャラクターたちを演じるキャスト情報も公開された。JCCに潜入した坂本とシンが出会う殺連に強い敵意を抱く学生の周役に戸谷菊之介。JCCで一番の古株教師の佐藤田悦子役に渡辺美佐。そして、ORDER 創設メンバーの一人である四ツ村役に藤真秀が決定。

■周役：戸谷菊之介コメント

周（あまね）役を演じさせていただきます戸谷菊之介です！

第一印象は、友だち想いで家族想いな、ものすご〜〜〜く真っ直ぐな子だなぁという印象でした！その一方で、思いの強さゆえの危なっかしさも持っている子だなぁとも感じました。

アフレコに参加させていただき『SAKAMOTO DAYS』のアニメが持っている面白さに笑ったり、

アツいかっこよさに震えたり、毎話とっても楽しくて最高です！

ぜひ、周の登場にもご期待ください！

■佐藤田悦子役：渡辺美佐コメント

こういう演技がしたくて声優業をしてきたのではないかと思うくらい、やりがいを感じた役柄でした。初めは少々高圧的でカッコイイ佐藤田のイメージでしたが、生徒にとにかく優しい先生だとお聞きして役作りを変えました。

印象的なシーンは、懸命に戦闘を学ぼうと努力する若者たちに「なんてひたむきなのかしら……」と涙ぐむシーンです。ある声優学校の卒業公演を拝見してやたらと泣けてきた自分と重なり、佐藤田先生の気持ちをグッと近づけられたように感じました。

■四ツ村役：藤 真秀コメント

この度、TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』にて四ツ村を演じさせていただきます、藤真秀です。原作を読ませていただいてから、台本・映像を見て実際に演じた四ツ村の印象は、感情をあまり出さない「ニヒル」という言葉が似合う男でした。ただ、演じていく中で再確認したのは、愛のある男ということです。皆様に楽しんでいただけるよう精一杯演じさせていただいております。ぜひお楽しみください。