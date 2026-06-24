皆さんは「朝食」の大切さをご存じでしょうか。実は、メリットは空腹を満たすだけにとどまりません。その効果を知ってもらおうと、福岡市内の大学で、お得な朝食が提供されました。

■原田菜月アナウンサー

「こちらでは、パンやシリアルの入った朝食セットが販売されています。また、無料で提供されているコーヒーもあり、香りが漂ってくるのがわかります。」





24日午前8時前、福岡市城南区の福岡大学では、1日限定の「朝勝食堂」がオープンしました。福岡市が、朝食の大切さを知ってもらおうと毎年開催しているイベント「朝勝ウィーク」の一環です。朝食セットは9商品入って、なんと100円です。手にした学生たちは早速、おいしそうに食べていました。普段は朝食をとっているのでしょうか。■大学生「食べていないです。朝、まず起きないですね。一人暮らしを始めて食べなくなりました。」「食べないです。気づいたら習慣がなくなった。朝眠いのと、どうしても作るのがめんどくさくて。」

福岡市が、市内に住む18歳以上の男女3500人を対象にした調査では、朝食を「ほとんど毎日食べる」と答えた人の割合は、およそ8割に上りました。



一方で、学生に限るとその割合は66.7パーセントにとどまります。



■福岡100推進課・古藤久英 課長

「若い人は朝忙しくて朝食をとれない人がいると思うので、きょうは、学生に朝食をとることの大切さを考えてもらうきっかけになればと思います。」

100円朝食はこちらでも。



■中村安里記者

「久留米大学の食堂です。こちらでは、朝食が100円で提供されています。」



授業が始まる前の食堂には、お得な朝食を求めて続々と学生が訪れていました。



1日50食限定の100円朝食は通年で提供されていて、ほぼ毎日完売するといいます。



■大学生

「モーニングを食べるとしても500円くらいかかるので、破格だと思います。」

「朝食べることによって、一日のエネルギーをつけられると思うから、朝は大事だなと思って食べています。」

「朝食をしっかり食べて授業に臨んでほしい」と、2015年に始まった100円朝食。



しっかり食べられる量も、人気の理由です。



■中村記者

「メニューには、たまごサンド、唐揚げ、サラダ、スープ、そしてデザートまでついています。100円とは思えないボリュームです。」

実は、こうした朝食をとることには、空腹を満たすだけではないメリットがあります。



国が小学6年生と中学3年生を対象にした調査では、いずれの教科でも、毎日朝食を食べる子どもほど学力調査の平均正答率が高い傾向がみられました。

また、小学5年生と中学2年生を対象にした体力調査の合計点も、朝食をとる子どもの方が高い傾向がみられました。



その理由について、栄養学の専門家は、朝食が体や頭を動かす“エンジン”だからだと話します。



■香蘭女子短期大学 食物栄養学科・北原勉 教授

「もちろん朝食は、どの年代でも重要ではあるんですね。体を動かすパフォーマンスもそうですし、筋肉や、頭の中で考えるとか、いろいろなことにも栄養素がちゃんと供給されるという形になりますね。」



逆に朝食をとらないことは、将来、生活習慣病などにつながる可能性を高めるともいいます。

とはいえ、朝は忙しいですよね。冷蔵庫の残り物でできる簡単朝食を紹介してもらいました。



まずは、のりの上に、もち麦入りの米をのせます。



■北原教授

「（もち麦は）食物繊維も入っていますし、血糖値の上昇を抑えてくれるので、雑穀系もすごくいい。」



そして、お好みの具材をお米の上にのせ、のりを閉じれば完成です。



足りない栄養素は、ドリンクなどで補ってもいいといいます。



その日一日のパフォーマンスだけでなく、将来の健康にもつながる朝食の効果。



皆さんも、手軽においしく、食べるようにしてみてはいかがでしょうか。

もっと手軽に朝食をとりたいという方に向けて、コンビニでそろえられる理想の朝食についても北原教授に聞きました。



バランス良く栄養をとるため、主食としておにぎりを、たんぱく質として肉・魚・納豆・豆腐といったおかず、ビタミン・ミネラル・食物繊維を補うようサラダ・牛乳などをとるのがおすすめだということです。



こんなに食べられないという方は、バナナと牛乳を最低限ということです。前日の食事の残りを食べるのもいいそうです。