吉村を初めて取材したのは０９年の秋。１０年バンクーバー五輪日本代表決定戦を１１月に控え夜遅くまで前身の北見市常呂カーリングホールで練習を重ねていた。当時はまだ１７歳だったが、氷上での冷静な判断と感情を表に出さないクールで大人びた姿に驚かされたのを鮮明に覚えている。

その一方で、大一番になると勝負どころでメンタルの弱さが出る。もろさも持ち合わせており、勝利に届かず涙を流すシーンを何度も見てきた。バンクーバー五輪を逃した当時「４年後のソチ五輪は出たい」と話していたようにすぐに夢はかなうと思っていたが、そこから４大会を要したのはその影響もあっただろう。

イメージが一変したのが、吉村が産休から戻った２５年の日本選手権。記者は１８年平昌五輪後、冬季スポーツから離れていたので久しぶりの再会だったが、その立ち居振る舞いの変化に再び驚かされた。大きなアクションで的確な指示。声を張り上げ、自信をみなぎらせた。クールというよりは熱い。日本選手権後に話す機会があり、その変化を問うと「そう見えました？ それは良かったです。私もいろいろ経験してきましたから」とうれしそうに話した。

２３年に第１子を出産し、母になったことが大きいのだろう。「小さいことには動じなくなりました。以前よりも冷静でいられる」と伝えてくれた。今後は広報活動や競技普及に携わるという。出産して競技に復帰し、五輪の夢を叶えた経験は、次代の指針にきっとなる。競技を引退しても注目していきたい。そう思わせてくれるカーラーだ。（松末 守司）