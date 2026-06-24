７月３日スタートのテレビ東京系「晩酌の流儀５」（金曜・深夜０時５２分）に出演するゲストが２４日、発表された。俳優・津田寛治、タレント・ＡＭＥＭＩＹＡら豪華メンバーがそろった。同作は、「１日の最後に飲むお酒をいかに最高に美味しく飲むことが出来るか」を追求する、“お酒”をテーマにしたグルメドラマ。

主演の栗山千明演じる美幸が勤務先の管理物件で行われるグルメドラマの撮影に帯同する第３話では、ドラマの主演兼監督である酒賀須喜蔵役を津田寛治、ドラマの制作スタッフである田代楓役を石川瑠華が演じる。

美幸が支店長の海野（おかやまはじめ）が入院する病院にハンコをもらいに行くことを発端にトラブルに巻き込まれる第４話では、海野の食事を徹底的に管理しようとする厳格な医師・石田独太役に徳重聡、さらに美幸が行きつけのスーパーで行われる「冷やし中華フェア」のゲスト・ＡＭＥＭＩＹＡ役をＡＭＥＭＩＹＡ本人が演じる。

御岳山へ登山に行った美幸が、山頂での意図せぬ「焼肉の誘惑」に襲われる第５話では、猛スピードで山を駆け上がる猫田役をお笑いタレントの猫ひろし、前作と同じく、精肉店の店主・肉山（お笑いコンビ・ナイツの土屋伸之）の漫才師時代の相方・矢保山役をナイツ・塙宣之が務める。

またオープニングテーマ・エンディングテーマも発表され、オープニングはロックバンド「ＴｅｎＴｗｅｎｔｙ」の「夜を飲み干したら」、エンディングはＺ世代を中心に人気の６人組グループ「Ｅｌｅｍｅｎｔ Ｓｉｃｋｓ」の「Ｈｏｐｐｉｎｇ」に決定した。