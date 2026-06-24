森保ジャパンの「Ｆ組１位突破」に向け、スウェーデン戦はどう戦うべきか、スポーツ報知のＷ杯取材班が“推奨スタメン”を提案する。

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強力な矛と、もろい盾。今大会のスウェーデンには両面がある。２試合で６得点６失点。１―５と大敗したオランダ戦で見せたように、守備には明確な穴がある。６失点中４点はサイドのクロスからだ。ＤＦ渡辺が「オランダの攻撃も素晴らしかったけど、そこ（クロスへの守備対応）に自信がなくなっている様子は完全に見て取れる」と語るように、相手の弱みを徹底してつきたい。

そこでクロスの名手、菅原の右ウィングバック（ＷＢ）起用を推す。右シャドーのＭＦ伊東とコンビを組めば、右サイドから数多くのクロスを供給できる。さらに伊東は「オランダ戦を見ていると、大外が空いていたり、低くて速いボールが有効」と分析。右サイドからのクロスにＦＷ上田らとともに、逆サイドから詰めるのが“スピードスター”左ＷＢ前田だ。高速クロスに大外から飛び込めば、スウェーデン守備陣はついて行けないはずだ。

３バックはオランダ戦で先発した渡辺、谷口に加え、鈴木淳の初先発に期待する。昨年１０月のブラジル戦で対人の強さを示した若武者には、強力２トップ＆ＭＦエランガというスピードあふれるスウェーデンの矛に真っ向から挑んでもらいたい。

そして何より期待したいのが、長友の出場だ。前２試合は出場がなかったが、ベンチで誰よりもチームを鼓舞してきた３９歳。長友が試合を締めるクローザーとして登場して勝利をつかめば、最高のムードで決勝トーナメントへと進むことができるに違いない。（日本代表担当・金川 誉）