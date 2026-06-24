◆第６２回函館記念・Ｇ３（６月２８日、函館競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝６月２４日、函館競馬場

オープン昇級初戦で３度目の重賞に挑むフィーリウス（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎・父キタサンブラック）が絶好の動きを披露した。２戦ぶりのコンビとなる丹内祐次騎手＝美浦・フリー＝を背に、芝コースでレイヤードレッド（４歳２勝クラス）と併せ馬。４馬身の追走から最後は強めに追われて１馬身先着した。１週前は美浦で豪快な動きを見せたが、函館輸送後も好調をアピールした。

丹内騎手は「良い動きでしたね。洋芝も合いそうです」と手応えをつかんだ様子。２走前（１月、中山）は２勝クラスを快勝し、「この馬だんだん良くなっているんですよ。勝ったときも楽でした。距離を詰めたのも良かったのかもしれないです」と躍進の要因を口にする。

３歳時は青葉賞（１０着）、セントライト記念（８着）と重賞で苦戦を強いられたが、オープン馬となり、当時とは立場が違う。鞍上も「重賞でもチャンスはあると思いますよ」と期待。勢いのままに初タイトルを狙う。