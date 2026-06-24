俳優の春田純一が２４日、東京・中野ザ・ポケットで同日に開幕した主演舞台「恩讐の彼方」（演出・菱田信也氏）の舞台稽古囲み取材に山本亨らと登場。半世紀続いた「スーパー戦隊シリーズ」の終了について言及した。

今作では「大戦隊ゴーグルファイブ」（１９８２年）で黒田官平／ゴーグルブラックを演じた春田を筆頭に、戦隊ドラマで活躍した卵木浩二（科学ダイナマン／ダイナブルー）、植村喜八郎（超新星フラッシュマン）らが集結し、アクションや殺陣などを披露する。

昨年度放送の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」で戦隊シリーズが一区切りを迎えた事について、春田は「長いこと戦隊もやってきて、子供がいる限り終わらないと思っていたんですね。永遠に。自分も（役を）やってるし、本当寂しい。また、なんかで戦隊モノも復帰していただければと思う」と肩を落とした。

「太陽戦隊サンバルカン」（８１年）や「超新星フラッシュマン」（８６年）などに出演した山本は「初めての現場がヒーローもので、そこで先輩に鍛えられて現場の厳しさとか仕事の大変さ、楽しさも教わった。子供たちに対して夢を与えるヒーローモノが無くなるのはすごく寂しいです」と残念がった。