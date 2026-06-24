遺品整理から見えてくる「ありがとう」の重み！ 當間ローズ×ゼロプラス「コラボYouTubeコレクション全6本」

記事ポイント 當間ローズ×ゼロプラス、遺品整理YouTube全6本を2026年6月24日に一斉公開孤独死・空き家・相続など社会課題に正面から向き合うシリーズシリーズ見どころをまとめたダイジェストショート動画も同日公開 當間ローズ×ゼロプラス、遺品整理YouTube全6本を2026年6月24日に一斉公開孤独死・空き家・相続など社会課題に正面から向き合うシリーズシリーズ見どころをまとめたダイジェストショート動画も同日公開

歌手・俳優・華道家の當間ローズとゼロプラスは、遺品整理をテーマにした特別コラボレーションYouTubeシリーズ全6本を、2026年6月24日(水)午前8時より一斉公開しました。

遺品整理の現場で実際に起きている現実や社会課題、故人や家族に込められた想いに焦点を当て、「ありがとうを未来へ。」というメッセージを6本の動画を通じて届けるシリーズです。

當間ローズ×ゼロプラス「コラボYouTubeシリーズ全6本」

公開日：2026年6月24日(水)午前8時動画本数：全6本（ダイジェストショート動画1本を同日公開）制作：ケイン×ゼロプラス出演：當間ローズ、ゼロプラス 荒津社長

當間ローズは、ブラジル・イタリア・沖縄にルーツを持つ歌手・俳優・華道家で、3歳で来日し静岡県湖西市で育ったマルチアーティストです。

2017年にメジャーデビューし、2019年には『FOCUS BRASIL』グランプリを受賞。

2020年には『バチェロレッテ・ジャパン』出演で全国的な注目を集め、TBS系『ラヴィット！』やNHK総合『うまい』への出演、NHKラジオ第1『地球ラジオ』レギュラーパーソナリティとして活動しています。

ゼロプラスは、遺品整理・生前整理事業を展開する会社です。

今回のシリーズでは、當間ローズと荒津社長が対談形式で遺品整理の現場に向き合い、孤独死・空き家問題・相続トラブルなど誰にでも訪れる「別れ」の現実を伝えています。

遺品整理は、単に故人の持ち物を整理する作業ではありません。

そこには、一人ひとりの人生の軌跡、家族との思い出、そして伝えきれなかった感謝の気持ちが残されています。

シリーズ全体を通して、故人と家族をつなぐ「ありがとう」を未来へ届けることの大切さを伝えます。

企画テーマ「遺品整理の現実、そして『ありがとうを未来へ。』」

大切な人との絆や命の尊さ、そして「ありがとう」を未来へつないでいくことの大切さを6本の動画を通じて発信するのが本シリーズの核心です。

誰にでも訪れる「別れ」と向き合いながら、家族や人生について考えるきっかけとなることを目指した内容で、遺品整理の現場で起きている様々な現実を正面から取り上げています。

當間ローズは日本語・英語・スペイン語・ポルトガル語の4か国語を操り、異文化共生や多様性の理解を広める活動にも積極的に取り組んでいます。

廃棄花（ロスフラワー）を活用した「薔薇色の人生プロジェクト」では特別支援学校や外国人学校などで講演活動を展開しており、差別のない社会の実現を目指す姿勢が、遺品整理という社会課題に向き合う今回の企画にも通じています。

當間ローズコラボ企画 Vol.1

シリーズ第1弾となる動画です。

遺品整理の現場で実際に起きている現実を、當間ローズと荒津社長の対話を通じて伝えるシリーズの出発点にあたります。

「ありがとうを未来へ。」というメッセージのもとで制作された全6本のうちの一本です。

當間ローズコラボ企画 Vol.2

第2弾では、故人や家族に込められた想いに焦点を当てたシリーズの続編です。

遺品整理の現場には、伝えきれなかった感謝の気持ちが残されており、その現実を当事者目線で届けます。

當間ローズコラボ企画 Vol.3

第3弾は、孤独死・空き家問題・相続トラブルなど現代社会が抱える「別れ」にまつわる課題をテーマに据えたシリーズの一本です。

遺品整理の現場から見えてくる現実が語られます。

當間ローズコラボ企画 Vol.4

第4弾も同様に、大切な人との絆や命の尊さをテーマに据えたシリーズの一本です。

外務省ホームページで中南米文化を発信し、静岡県日本茶大使・湖西市ふるさと大使も務める當間ローズ。

社会課題と真摯に向き合う姿が、今回のテーマの核心を貫いています。

當間ローズコラボ企画 Vol.5

第5弾は、「ありがとう」を未来へつないでいくことの意味を掘り下げるシリーズの後半にあたる作品です。

獨自の芸術表現である『華道』や「ハイブリッド盆栽」を国内外で発表してきた當間ローズが、感謝と記憶の重さを力強く語りかけます。

當間ローズコラボ企画 Vol.6

最終回となる第6弾は、シリーズを締めくくる一本です。

遺品整理の現場から見えてきた現実と、「ありがとうを未来へ。」というメッセージの総括にあたる内容で、全6本のシリーズとして完結します。

公開当日には、シリーズの見どころをまとめたダイジェストショート動画も同時に公開されています。

一人ひとりの人生の軌跡と、伝えきれなかった感謝の気持ちが6本の動画を通じてリアルに伝わります。

家族や人生について考えるきっかけを探している方に、誰にでも訪れる「別れ」を正面から描いたシリーズが届きます。

當間ローズ×ゼロプラス「コラボYouTubeシリーズ全6本」の紹介でした。

よくある質問

Q. このYouTubeシリーズはいつ公開されましたか？

A. 2026年6月24日(水)午前8時より全6本が一斉公開されました。

同日、シリーズの見どころをまとめたダイジェストショート動画も同時に公開されています。

Q. シリーズのテーマはどのような内容ですか？

A. 「遺品整理の現実、そして『ありがとうを未来へ。』」をテーマに、遺品整理の現場で起きている孤独死・空き家問題・相続トラブルなどの社会課題と、大切な人との絆や故人への感謝を未来へつないでいくことの大切さを発信しています。

Q. 當間ローズはどのような人物ですか？

A. ブラジル・イタリア・沖縄にルーツを持つ歌手・俳優・華道家で、2017年にメジャーデビューしました。

日本語・英語・スペイン語・ポルトガル語の4か国語を操り、音楽・舞台・映像活動のほか、ロスフラワーを活用した「薔薇色の人生プロジェクト」による講演活動や文化・芸術活動も展開しています。

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