俳優の春田純一が２４日、東京・中野ザ・ポケットで同日に開幕した主演舞台「恩讐の彼方」（演出・菱田信也氏）の舞台稽古囲み取材に大下順子、山本亨らと登場した。

今作では、春田を筆頭に、往年の東映ヒーロー戦隊ドラマで活躍した卵木浩二（科学ダイナマン／ダイナブルー）、植村喜八郎（超新星フラッシュマン）らが集結。「平均年齢６０歳」の出演者がアクションや殺陣、武道の要素も取り入れた舞台を披露する。

春田は「平均年齢６０の人たちが集まった舞台なんてなかなか無い。稽古を重ねて、みんな傷だらけで初日を迎えられた。芝居はもちろん、アクションもこの年齢でやっているってなかなか見られないと思う」と主張。７１歳でのアクションとなるが、「（体は）衰えているんですが、何十年もやってきましたから、感覚がまだある。戦いの中にドラマを表現したい」と語った。

２年前に難病「ネフローゼ」を患いながらも「バーチャルで生きている子どもたちに生のものを見せたい」という思いから出演する大下は「ドクターストップがかかって最後になるかもしれないけど、ＣＧなんか使わなくてもＪＡＣの方々は動けるんだぞ、日本で高齢者と呼ばれている人たちは現役で動けるということを見ていただき、今の（若い）人たちに広げていきたい」と力強く語った。

今作はＪＡＣ（ジャパン・アクション・クラブ＝現ジャパンアクションエンタープライズ）のレジェンド・春田が率いる演劇ユニット「春匠」による新作オリジナル公演。ユニットメンバーの大下が支配人を務める劇場・神戸三宮シアター・エート一の開場１０周年記念として開催される。舞台は２８日まで中野ザ・ポケットで東京公演、７月３〜５日まで神戸三宮シアター・エートーで神戸公演を行う。