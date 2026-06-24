W杯と同日に渋谷で川崎の子どもたちが3対3で熱戦！ 「ミニハイセンスカップ2026」

記事ポイント 川崎市U-12・U-9チームが渋谷・宮下パークで3対3対決日本代表対チュニジア戦と同日開催ハイセンスRGBテレビがFIFA公式VARモニターとして全試合稼働 川崎市U-12・U-9チームが渋谷・宮下パークで3対3対決日本代表対チュニジア戦と同日開催ハイセンスRGBテレビがFIFA公式VARモニターとして全試合稼働

ハイセンスジャパンは2026年6月21日（日）、渋谷・宮下パークで子ども向けサッカー大会「ミニハイセンスカップ2026」を開催しました。

川崎市のサッカー少年チームのU-12・U-9を対象に、3対3の特別ルールで熱戦が繰り広げられた大会です。

「ミニハイセンスカップ2026」

名称：ミニハイセンスカップ2026日程：2026年6月21日（日）時間：10:00〜12:00場所：渋谷・宮下パーク対象：川崎市のサッカー少年チーム U-12・U-9内容：3対3の特別ルールによるミニサッカー大会

ハイセンスはFIFAワールドカップ2026の公式スポンサーです。

今大会は、日本代表対チュニジア戦と同じ日に、ハイセンスジャパンの本社がある川崎市のサッカー少年チームを渋谷・宮下パークへ招いて実施されました。

ワールドカップという世界最高峰の大会が進行する当日、子どもたちはその熱気を肌で感じながらプレーできる環境でボールを追いかけました。

チームメイトや保護者からの声援が会場に響き渡り、スポーツならではの一体感と熱気が宮下パーク全体を包みました。

優勝チームの活躍

3対3の特別ルールで行われた試合は、少人数だからこその個人技と連携が問われる内容です。

参加した子どもたちは優勝を目指して真剣にボールを追い、仲間と喜びを分かち合う場面が生まれました。

東住吉SCの徳永監督は、ワールドカップの雰囲気を子どもたちが肌で感じられる貴重な機会になったとコメントしています。

いつか自分たちのクラブからワールドカップのピッチに立つ選手が出てきてほしいという言葉も残されました。

子どもたちが世界最高峰の舞台の空気に触れ、夢への挑戦を身近に感じた一日となっています。

VARロームHisnese

ハイセンスのRGBテレビは、FIFAワールドカップにおいて公式VARモニターとして採用され、全試合の進行をサポートしています。

VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）は、ゴール判定・PK判定・一発退場・誤認識の4場面でビデオ映像を使って判定を確認する仕組みです。

世界が注目する場面で、ハイセンスの映像技術が審判の判断を支えています。

「ミニハイセンスカップ2026」の会場にもVARルームが設けられ、子どもたちがプロと同じ仕組みに触れられる環境が用意されました。

Hisneseモニター

ハイセンスのRGBテレビは、鮮やかな発色と高精細な映像表現を特徴とする製品です。

FIFAワールドカップの公式VARモニターとして全試合で稼働しており、競技の正確な判定を映像面から支えています。

スポーツ観戦における映像体験の向上という点でも、ハイセンスのモニター技術が国際的な舞台で実用されている形です。

家庭向けの大画面テレビでも同じ映像技術を体験でき、迫力あるスポーツ観戦が楽しめます。

ワールドカップという最高峰の熱気の中で、川崎市の子どもたちが全力でボールを追いかけた「ミニハイセンスカップ2026」。

仲間と競い合い、声援を受けながら試合に挑んだ体験は、子どもたちにとってサッカーへの情熱と夢をさらに大きく広げるひとときになりました。

ミニハイセンスカップ2026の紹介でした。

よくある質問

Q. ミニハイセンスカップ2026はどこで開催されましたか？

A. 2026年6月21日（日）の10:00〜12:00に渋谷・宮下パークで開催されました。

川崎市のサッカー少年チームのU-12・U-9を対象に、3対3の特別ルールで行われたミニサッカー大会です。

Q. ハイセンスのテレビはFIFAワールドカップでどのように使われていますか？

A. ハイセンスのRGBテレビがFIFAワールドカップの公式VARモニターとして採用されており、全試合でビデオ判定の映像確認に使われています。

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