移転後初・3エリア約660m²が生まれ変わる！ 「横浜アンパンマンこどもミュージアム」20周年・2027年春に大規模リニューアル

記事ポイント 2027年春、3Fミュージアムフロア約660m²を全面刷新20周年特別ロゴ公開・限定グッズ企画中工事中も休館なし・入館料2,200円〜2,600円 2027年春、3Fミュージアムフロア約660m²を全面刷新20周年特別ロゴ公開・限定グッズ企画中工事中も休館なし・入館料2,200円〜2,600円

横浜アンパンマンこどもミュージアムは、2027年4月20日の開業20周年に合わせ、3Fミュージアムフロアの大規模リニューアルを実施します。

3エリア・約660m2を全面刷新する過去最大規模の改装で、遊びエリアの面積も拡張されます。

工事期間中も休館の予定はなく、通常どおり入館できます。

「横浜アンパンマンこどもミュージアム」20周年・2027年春に大規模リニューアル

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい6-2-9営業時間：2・3Fミュージアム 10:00〜17:00（最終入館16:00）／1Fショップ＆フード・レストラン 10:00〜18:00入館料：2,200円〜2,600円（税込）※1歳以上チケット：日時指定WEBチケットの事前購入が必要アクセス：みなとみらい線新高島駅「3番出口」より徒歩約3分、JR横浜駅「東口」より徒歩約10分大規模リニューアル予定：2027年春

横浜アンパンマンこどもミュージアムは、やなせたかし原作の「アンパンマン」をテーマにした参加体験型の屋内施設です。

2007年4月20日にみなとみらい4街区で開業し、約20年間で累計1,400万人以上の有料入館者を迎えてきました。

「アンパンマンワールドを遊びながら体験できる」という体験価値を核に、2・3Fのミュージアムフロアと1Fのショップ＆フードエリアの2ゾーンで成り立っています。

20周年を記念した特別ロゴも公開されました。

施設限定のキービジュアル「いっしょにわらうと、いっぱいたのしい。」に「20th」の特別ロゴをあしらったデザインで、来場者やスタッフ、アンパンマンたちが楽しく笑う場面を表しています。

20周年限定グッズも企画中です。

移転前の「横浜アンパンマンこどもミュージアム＆モール」外観

2007年4月の開業時は「横浜アンパンマンこどもミュージアム＆モール」として、みなとみらい4街区でオープンしました。

2017年4月には開業10周年を記念して『ありがとう10周年セレモニー』を開催しています。

移転に伴い2019年5月に旧施設の営業を終了し、同年7月に現在地となる61街区で新施設がオープンしました。

現在の「横浜アンパンマンこどもミュージアム」外観

現在の施設は2019年7月7日に61街区（現在地）でオープンし、同年11月に有料入館者の累計が1,000万人を達成しました。

その後も来場者数を積み重ね、累計1,400万人以上に達しています。

2027年春のリニューアルでは、3Fミュージアムフロアの未公開スペースを含む3エリア・約660m2を全面的に刷新し、遊びエリアの面積が拡張されます。

2019年の移転以来、複数エリアを同時にリニューアルするのは今回が初めてで、過去最大規模の改装となります。

なお、リニューアルに伴う休館の予定はありません。

期間限定特別エリア「しってる？ やなせさん と アンパンマン」

2025年3月に期間限定で「しってる？ やなせさん と アンパンマン」特別エリアがオープンしました。

同年7月には「みんなのまち」4か所のリニューアルが実施され、2026年3月には「みんなのまち」1か所のリニューアルと「ベビーエリア＆えほんコーナー」の期間限定オープンも行われています。

20周年に向けて施設内の各エリアが段階的に進化しており、2027年春の大規模リニューアルへとつながっていきます。

メインステージ「ばいきんまんのダンス！ダンス!!ダンス!!!」

メインステージ「ばいきんまんのダンス！ダンス!!ダンス!!!」は2021年9月に初上演されたステージです。

以降、毎年新しいテーマのメインステージが上演されており、2022年は「すすめ！ぼくらのアンパンマンごう！」、2023年は「おばけだぞぉ！みんないっしょに ばぁ！っとハロウィーン！」、2024年は「あつまれ！みんなの『おいしくな〜れ！』」が上演されています。

毎シーズン異なるテーマで新作が上演されるため、訪れるたびに違うステージを体験できます。

2027年春のリニューアルで3Fの3エリア・約660m2が生まれ変わり、子どもたちが遊べるエリアがさらに広がります。

20周年限定グッズも企画中で、20周年の節目にしか登場しないアイテムが揃う予定です。

「横浜アンパンマンこどもミュージアム」の紹介でした。

よくある質問

Q. 2027年春のリニューアルはどのくらいの規模ですか？

A. 3Fミュージアムフロアの未公開スペースを含む3エリア・約660m2を全面的に刷新します。

遊びエリアの面積も拡張され、2019年の移転以来初めて複数エリアを同時にリニューアルする過去最大規模の改装です。

Q. リニューアル工事中も施設を利用できますか？

A. 工事期間中も休館の予定はなく、通常どおり入館できます。

入館料は2,200円〜2,600円（税込）で1歳以上が対象です。

日時指定WEBチケットの事前購入が必要です。

Q. 20周年特別ロゴはどのようなデザインですか？

A. 施設限定のキービジュアル「いっしょにわらうと、いっぱいたのしい。」に「20th」の特別ロゴをあしらったデザインです。

来場者やスタッフ、アンパンマンたちが楽しく笑う場面を表したキービジュアルになっています。

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