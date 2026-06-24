引退した武尊にリスペクトを贈るライブイベント開催決定 ELLEGARDEN、神はサイコロを振らないが出演
4月にラストマッチを行った武尊にリスペクトを贈るライブイベント『ETERNAL FIGHTER TAKERU DEEPEST RESPECT』が9月24日に東京・豊洲PITにて開催されることが決定。ELLEGARDEN、神はサイコロを振らないが出演する。
【写真】このグローブが衝撃の鑑定額に…引退試合のリング上で観客をあおる武尊
武尊は2011年9月24日に行われた『Krush.12』オープニングファイトにてキックボクサーとしてプロデビュー。数々の輝かしい功績を残し、今年4月29日に『ONE SAMURAI 1』にて現役ラストマッチに臨んだ。結果は、対戦相手であるロッタンからダウンを4度奪い、5回2分22秒、TKO。見事に引退試合を飾り、リベンジを果たすとともに、暫定王座を獲得した。
『ETERNAL FIGHTER TAKERU DEEPEST RESPECT』は、格闘技界をリードしてきた武尊に最大限のリスペクトと感謝を込め、第二章のスタートにライブの熱量と音楽で花を添えるイベント。ライブを披露するのは、武尊と親交の深いELLEGARDENと神はサイコロを振らない。武尊は、試合や練習の合間に両者のライブに足を運んでパワーをもらっていたといい、ELLEGARDENのメンバー・細美武士、神はサイコロを振らないのメンバー・柳田周作は、武尊と日頃から親交を深め、熱い声援を送っていたという。
チケットなどの詳細は公式サイトで確認できる。
■『ETERNAL FIGHTER TAKERU DEEPEST RESPECT』
9月24日（木） 東京・豊洲PIT
【写真】このグローブが衝撃の鑑定額に…引退試合のリング上で観客をあおる武尊
武尊は2011年9月24日に行われた『Krush.12』オープニングファイトにてキックボクサーとしてプロデビュー。数々の輝かしい功績を残し、今年4月29日に『ONE SAMURAI 1』にて現役ラストマッチに臨んだ。結果は、対戦相手であるロッタンからダウンを4度奪い、5回2分22秒、TKO。見事に引退試合を飾り、リベンジを果たすとともに、暫定王座を獲得した。
チケットなどの詳細は公式サイトで確認できる。
■『ETERNAL FIGHTER TAKERU DEEPEST RESPECT』
9月24日（木） 東京・豊洲PIT