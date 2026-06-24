テレ東『晩酌の流儀５』、前半ゲスト6人が発表 AMEMIYA＆ナイツ塙＆猫ひろし…
テレビ東京は7月3日から、栗山千明主演のドラマ25『晩酌の流儀５』（毎週金曜 深0：52）を放送する。18日、津田寛治ら前半ゲスト6人が発表された。
【写真】楽しみ〜 『晩酌の流儀５』の片岡鶴太郎らキャスト
本作は「1日の最後に飲むお酒を最高に美味しく飲むことが出来るか」を追求する、“お酒”をテーマにしたグルメドラマ。初の2クール連続放送となった昨年に続き、今回も、テレ東の深夜ドラマでは異例となる2クール連続で放送する。7月クールと10月クールでそれぞれ“夏編”、“秋・冬編”と称し、進化した「晩酌の流儀」を届ける。
主演を筆頭にお馴染みのキャストが再集結。“晩酌”のためならどんな努力も厭わない、「ホップハウジング」のエース社員であり、本作の主人公でもある伊澤美幸を栗山千明が演じる。
美幸が勤務先の管理物件で行われるグルメドラマの撮影に帯同する第3話では、ドラマの主演兼監督である酒賀須喜蔵役を津田寛治、ドラマの制作スタッフである田代楓役を石川瑠華が演じる。
美幸が支店長の海野が入院する病院にハンコをもらいに行くことを発端にトラブルに巻き込まれる第4話では、海野の食事を徹底的に管理しようとする厳格な医師・石田独太役を徳重聡、さらに美幸が行きつけのスーパー「ツルマートプチ」で行われる「冷やし中華フェア」のゲストAMEMIYA役をAMEMIYA本人が演じる。
最高の晩酌を迎えるために御岳山へ登山に行った美幸が、山頂での意図せぬ「焼肉の誘惑」に襲われる第5話では、猛スピードで山を駆け上がる猫田役を猫ひろし、前作と同じく、精肉店「ナイスミート」の店主・肉山の漫才師時代の相方・矢保山役を塙宣之（ナイツ）が演じる。
オープニングテーマはロックバンドTenTwentyの「夜を飲み干したら」に決まった。「UNISON SQUARE GARDEN」のギター・ボーカルを務める斎藤宏介と数多くの有名アーティストから絶大な信頼を得る凄腕のセッションベーシスト・須藤優という、日本の音楽シーンの第一線で活躍する実力派の2人によって構成されるTenTwenty。エモーショナルで落ち着いた雰囲気が印象的で美幸の静かで落ち着いた晩酌にシームレスに浸ることのできる1曲となっている。
エンディングテーマは高い歌唱力とパフォーマンスを武器に2025年3月の結成以来、Z世代を中心に破竹の勢いで支持を拡大する、6人組歌い手グループElement Sicksの「Hopping」に決定。気分をパッと明るく照らす、底抜けにポジティブな雰囲気が印象的で、夏の暑い日にキンキンに冷やしたグラスで飲む最高の一杯の爽快感が存分に表現された1曲となっている。
【写真】楽しみ〜 『晩酌の流儀５』の片岡鶴太郎らキャスト
本作は「1日の最後に飲むお酒を最高に美味しく飲むことが出来るか」を追求する、“お酒”をテーマにしたグルメドラマ。初の2クール連続放送となった昨年に続き、今回も、テレ東の深夜ドラマでは異例となる2クール連続で放送する。7月クールと10月クールでそれぞれ“夏編”、“秋・冬編”と称し、進化した「晩酌の流儀」を届ける。
美幸が勤務先の管理物件で行われるグルメドラマの撮影に帯同する第3話では、ドラマの主演兼監督である酒賀須喜蔵役を津田寛治、ドラマの制作スタッフである田代楓役を石川瑠華が演じる。
美幸が支店長の海野が入院する病院にハンコをもらいに行くことを発端にトラブルに巻き込まれる第4話では、海野の食事を徹底的に管理しようとする厳格な医師・石田独太役を徳重聡、さらに美幸が行きつけのスーパー「ツルマートプチ」で行われる「冷やし中華フェア」のゲストAMEMIYA役をAMEMIYA本人が演じる。
最高の晩酌を迎えるために御岳山へ登山に行った美幸が、山頂での意図せぬ「焼肉の誘惑」に襲われる第5話では、猛スピードで山を駆け上がる猫田役を猫ひろし、前作と同じく、精肉店「ナイスミート」の店主・肉山の漫才師時代の相方・矢保山役を塙宣之（ナイツ）が演じる。
オープニングテーマはロックバンドTenTwentyの「夜を飲み干したら」に決まった。「UNISON SQUARE GARDEN」のギター・ボーカルを務める斎藤宏介と数多くの有名アーティストから絶大な信頼を得る凄腕のセッションベーシスト・須藤優という、日本の音楽シーンの第一線で活躍する実力派の2人によって構成されるTenTwenty。エモーショナルで落ち着いた雰囲気が印象的で美幸の静かで落ち着いた晩酌にシームレスに浸ることのできる1曲となっている。
エンディングテーマは高い歌唱力とパフォーマンスを武器に2025年3月の結成以来、Z世代を中心に破竹の勢いで支持を拡大する、6人組歌い手グループElement Sicksの「Hopping」に決定。気分をパッと明るく照らす、底抜けにポジティブな雰囲気が印象的で、夏の暑い日にキンキンに冷やしたグラスで飲む最高の一杯の爽快感が存分に表現された1曲となっている。