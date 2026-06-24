【中継】ダブル台風接近中　鹿児島で線状降水帯　屋根の高さまで水没した車も　「5〜10分で一気に水かさが増した」　薩摩川内市

「ダブル台風」が列島に接近しています。

最新の進路や週末にかけての注意点について詳しく見ていきます。

まずは各地の様子です。

24日午後4時56分現在の高知・室戸市の映像を見てみると、カメラに雨粒がついています。

台風の接近を前に、梅雨前線の影響で雨が強まっています。

現在、九州や四国を中心にレベル2の大雨注意報が出ています。

鹿児島・薩摩川内市から、現在の状況を広瀬修一キャスターがお伝えします。

鹿児島県では土砂災害危険警報レベル4が出されています。

この場所は冠水の被害があった永利地区という薩摩川内市です。

私の肩よりも高いところまで水につかった跡があります。

大体150cmくらいあるかないかという高さまで水につかっていたということです。

どのような光景が広がっていたのか、地域住民の方に映像をいただきました。

映像を見てみると、道路や駐車場が広がっていますが、すっかり水につかってしまっています。

車の屋根の部分以外、全く見えない状態になっているというのが分かると思います。

それ以外はすっかり水に沈んでしまっているということになるわけです。

撮影された場所に移動し見てみますと、映像に映っていた白と黒の屋根の車が、屋根以外沈んでしまったということです。

建物の2階に避難していた方が1時間くらい待機されていて、水を引くのを待ちながら撮影していたということなんです。

水があふれてきて5分、10分でもう一気に水かさが増していったということです。

他の車も傷んでしまっているということで、業者の方が作業してメンテナンスを行っていますが、動かないんじゃないかという事態になっているといいます。

様々な方々が冠水被害の対応に追われています。