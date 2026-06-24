セブン‐イレブン・ジャパンは、7月1日より7月11日にかけてキャンペーンを開催する。

本キャンペーンは7月11日の「セブン‐イレブンの日」に向けたもので、7月1日より11日間の期間中は様々な取り組みが実施される。キャンペーン期間中に合計711円の買い物をしたレシートで応募すると様々な商品があたるキャンペーンや、セブンカフェ コーヒー2杯目が半額になるクーポンの配布、セブンプレミアム ゴールドのお惣菜のまとめ買いで値引きされるキャンペーンなどが実施される。

711円（税込）レシート抽選キャンペーン

実施期間：7月1日～7月11日

応募受付期間：7月12日まで

【景品】

BE@RBRICK 400% 当選人数：50名

セブンカフェ風ペアグラス 当選人数：2,450名

選べるクーポン！「セブンカフェ」または「セブンカフェ スムージー」無料クーポン 当選人数：2,500名

レシートクーポン＆値引きセール

セブンカフェ コーヒーを1杯買うと、2杯目が半額になるレシートクーポンをプレゼント

実施期間：7月1日～7月5日

クーポン利用期限：購入日限定

※「セブンカフェ」を2杯購入の場合、レシートクーポンは2枚発行されます。

※セブン‐イレブン標準価格（税抜）からの値引きとなります。

対象のセブンプレミアム ゴールドお惣菜を2個買うと711.72円（税込）！

実施期間：7月7日～7月11日

対象商品：398円のセブンプレミアム ゴールドお惣菜

金のハンバーグ、金のビーフカレー、金のチーズハンバーグ、金の豚角煮、金のバターチキンカレー

おにぎり2個と対象ドリンク1本をセットで買うと、ドリンク実質無料！

実施期間：7月7日～7月11日

対象商品：綾鷹650ml、お～いお茶 緑茶600ml、緑茶伊右衛門600ml、世界のキッチンからソルティライチ500ml、ぐんぐんグルトα 快眠・快腸ケア500ml

セブン‐イレブンアプリ会員限定キャンペーン

「セブンカフェ スムージー」を1杯買うたびにスムージー半額クーポンプレゼント

7月11日に「セブンカフェ スムージー」を1杯購入するたびに、「セブンカフェ スムージー」半額クーポンを配信。

クーポン配信日：7月11日限定

クーポン利用可能期間：7月11日～7月18日

対象者：セブン‐イレブンアプリを提示して対象商品をご購入された方

対象商品：「セブンカフェ スムージー」全品

※「セブンカフェ スムージー」以外のセブンカフェは対象外です。

世界で1枚だけ、レジェンド作品の作者様直筆描き下ろし色紙が当たる！

1等は、レジェンド作品の作者様による直筆描き下ろし色紙が各作品5名に当選する。

抽選実施期間：7月11日～7月18日

※すべてのアプリ会員様が期間中1日1回抽選に参加できます

各作品の抽選実施日：

「キャプテン翼」（高橋陽一先生）…7月11日・12日

「キン肉マン」（ゆでたまご先生）…7月13日・14日

「ハイスクール！奇面組」（新沢基栄先生）…7月15日・16日

「聖闘士星矢」（車田正美先生）…7月17日・18日

景品：

【1等】各作品の希望キャラクターからあなたが選んだキャラクター＋当選者様のお名前入り直筆描き下ろし色紙

当選人数：各作品5名様

【2等】ダブルチャンス！ 対象のセブンプレミアム ゼロサイダーシリーズに使える71円引きクーポン

当選人数：各作品711名様（合計2,844名様）

対象者：すべてのセブン‐イレブンアプリ会員様

※抽選参加はお一人様1日1回限りとなります。

※抽選の為、はずれる場合もございます。

※実施期間中は新規会員登録後から抽選に参加できます。（参加できない場合はアプリの再起動をお願いします。）

「セブン‐イレブンの日」店頭キャンペーン

オリジナルステッカーを各店舗で先着100枚プレゼント

「セブン‐イレブンの日」当日である7月11日11時より、店頭レジにて先着100枚（4種×各25枚）限定で「セブン‐イレブン オリジナルステッカー」をプレゼント。デザインは、セブンカフェ、おにぎり、金のハンバーグ、配送トラックをデフォルメしたもの。スマホケースにも貼れるコンパクトなサイズ感の可愛らしいステッカーになっている。

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