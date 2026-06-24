©道の駅275つきがた

北海道の中央部・月形町にある注目のスポット。既存の温泉・宿泊施設「月形温泉ゆりかご」やレストランがリニューアルされ、2024年に新たな道の駅として誕生しました！隣接する「皆楽公園」ではキャンプやBBQなどのアウトドア体験ができるほか、地元の旬の野菜や花が並ぶ直売所「水辺の家」も併設。豊かな自然に癒やされながら、特別なリフレッシュタイムを過ごせます。

館内には便利な情報コーナーもあり、月形町の観光スポットを紹介した見応えのあるパネル展示やパンフレットがずらり。旅をさらに楽しむためのヒントが見つかります。

露天風呂／©道の駅275つきがた

大浴場

地元で愛され続ける温泉は、加水なしの源泉100％！“美肌の湯”と評判の塩化物泉で、やさしくまろやかな肌ざわりが特徴です。体の芯からぽかぽかになり、神経痛や冷え性の緩和、そして湯上がりは肌がツルツルになると大人気。バイブラバス（気泡風呂）を備えた大浴場や開放的な露天風呂で、至福の湯浴みを心ゆくまで堪能してみてはいかがでしょうか。

ししおどし式のオートロウリュを備えた本格サウナにも注目。絶妙に保たれた湿度の中で心地よく発汗した後は、水風呂や外気浴スペースで贅沢に“ととのう”瞬間を迎えてみては。

2階休憩スペース

館内の休憩スペースも充実。2階は月形高校美術部のアート作品が彩るアウトドア風のおしゃれな空間で、豊富な漫画が読み放題！日帰り入浴の待ち合わせにもぴったりです。

■月形温泉ゆりかご（つきがたおんせんゆりかご）

料金：大人650円（町民600円）、小学生300円（町民250円）、未就学児は無料

営業時間：6〜10月は10時30分〜21時（最終入場20時30分）、11〜5月は11〜21時（最終入館20時30分）

定休日：第3火曜（祝日の場合は翌日休）



「鐵丸カレー」1200円

ランチは館内レストランへ。月形刑務所の作業製品である温もりある木製のテーブルや椅子が並びます。イチオシは、町の原点「樺戸集治監（かばとしゅうちかん）」の鉄丸と足枷（あしかせ）を、黒いコロッケとオニオンリングで再現した「鐵丸（てつがん）カレー」。北海道開拓の歴史に思いを馳せながら、こだわり満載のご当地の味を楽しんで。

「まんまるとまとチキンプレート」1430円

「トマトソフトクリーム」450円（週替り提供）

「トマゴールド」380円／©道の駅つきがた275

おみやげに大人気の「まんまるトマトジュース」を使ったオリジナルメニューも目白押し。大満足のワンプレートから、さわやかな「トマトソフトクリーム」、サウナ後にきゅっと飲みたい特製ドリンクまでバラエティ豊か。ここでしか味わえないすっきりヘルシーな甘みをぜひ体感してくださいね。



■レストラン

営業時間：11時〜19時30分（ランチは〜14時30分、14時30分〜17時はサイドメニューのみの提供、ディナーは17時〜、19時LO）

定休日：第3火曜（祝日の場合は翌日休）



「まんまるとまとジュース」1本200円、「まんまるトマトジャム」1個650円

お腹を満たした後は、隣接する物販コーナーでおみやげ探し。町特産の完熟トマトを100％使用した「まんまるトマトジュース」は、糖度が高くコク深い甘みで圧倒的人気を誇ります。トーストやヨーグルトに合わせたい、お揃いのトマトジャムも要チェックです。

「月形アイス」各530円

「まんまる納豆」1個150円

「クリアファイル」各495円、「巾着」880円、「マスキングテープ」495円

三日月形がキュートな「月形アイス」は、メロンやカボチャなど特産果実×スパイスが新しい映えスイーツ。ほかにも大粒の「まんまる納豆」や、地元の自然をモチーフにしたおしゃれなオリジナル雑貨まで、心ときめくアイテムが目白押しです。

■売店

営業時間：9〜21時

定休日：施設に準じる



敷地内にはなんと「まんまるとまとジュース」専用の自動販売機も！売店の営業時間外でも、24時間いつでも手軽に購入できるのがうれしいポイントです。

■まんまるトマトジュースの自販機

営業時間：24時間利用可能



札幌からアクセス良好ながら、のびのびとした自然と開拓の歴史が息づく月形町。その魅力が詰まったこの道の駅は、日帰りでも宿泊でも1日中楽しめます。初めて行くなら、源泉100％の湯で癒やされ、特産のトマトグルメを味わうのがおすすめ。みどころ満載な月形町の魅力を、ぜひここを拠点に体感してみてください。

■道の駅275つきがた（みちのえきにいななごつきがた）

住所：北海道月形町81-10

TEL：0126-37-2188

営業時間：9〜21時（施設により異なる、冬期は変更の場合あり）

定休日：第3火曜（祝日の場合は翌日休）

駐車場：174台

アクセス：道央自動車道美唄ICから約22km

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●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

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