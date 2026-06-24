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「丸ノ内ホテル」は、都市養蜂プロジェクト「丸の内ハニープロジェクト」に参画し、養蜂活動への参加や「丸の内ハニー」を使用したメニュー展開を通じて、その魅力を発信しています。

丸の内ハニー

「ポム・ダダン アフタヌーンティー “丸の内ハニーと桃のティータイム”」に使用する「丸の内ハニー」は、皇居や日比谷公園など、都心の豊かな緑に囲まれた環境で採蜜されるハチミツです。特徴は、季節ごとの花々の蜜が重なり合うことで生まれる、華やかな香りと上品な甘さ。すっきりとした後味のなかに、ミントやマスカットを思わせる透明感のあるさわやかな余韻が広がります。

昼夜の寒暖差に恵まれた福島県桑折町で育った「献上桃の郷」の桃は、芳醇な香りと果実感あふれる味わい、とろけるような果肉が魅力。強い甘みのなかに、ほどよい酸味が調和した奥行きのあるおいしさを楽しめます。



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「ポム・ダダン アフタヌーンティー “丸の内ハニーと桃のティータイム”」のメニューをご紹介！

スイーツ

スイーツには「丸の内ハニー」を混ぜ込んだやさしい甘さの「桃と丸の内ハニーのムース」をはじめ、ジャスミン香るロール生地で桃のジャムやカスタード、生クリームを巻き上げた「桃と丸の内ハニーのジャスミンロール」、フランス伝統菓子をアレンジした「桃と丸の内ハニーのガトーウィークエンド」などがラインナップ。

桃の香りがふわりと広がる「桃ゼリー 丸の内ハニーの紅茶シロップ」は、白桃ピューレを使用したゼリーに、レモンクラッシュゼリーとハチミツを合わせ、レモンティーを思わせるさわやかな風味を楽しめます。ほかにも、カスタードプリンのようなやさしい味わいが魅力の「桃のクラフティ」など、桃の魅力をさまざまなアレンジで堪能できます。

セイボリー

セイボリーで注目したいのが、桃の香りをまとわせた「桃とジャガイモの冷製スープ」。甘みの強いポワローとジャガイモを丁寧に裏ごしし、ミントを合わせることでさわやかな後味に仕上がります。

そのほか、低温調理でしっとりと仕上げた合鴨に、桃と赤ワインを煮詰めたガストリックソースを合わせた一品や、桃・カッテージチーズ・生ハムをカプレーゼ仕立てで楽しむ一品など、甘み・塩味・香りの調和を味わえる夏らしいメニューが並びます。

ミニデザート

さらに、追加料金1000円で楽しめる「ピーチメルバ パフェスタイル」もおすすめ。桃やベリーソース、レモンクラッシュゼリー、カスタードクリームを重ね、とろけるような桃の果肉とバニラアイスクリームをトッピングした涼やかなパフェスタイルのミニデザートです。

東京駅丸ノ内北口の目の前という抜群の立地にありながら、隠れ家のような静けさと落ち着きのある「丸ノ内ホテル」。ゆったりとくつろぎながら、この時期だけの「ポム・ダダン アフタヌーンティー “丸の内ハニーと桃のティータイム”」を味わいましょう！



AFTERNOON TEA MENU

＜スイーツ＞

桃のクラフティ

桃ゼリー 丸の内ハニーの紅茶シロップ

桃のバニラマカロン

桃と丸の内ハニーのムース

桃と丸の内ハニーのジャスミンロール

桃と丸の内ハニーのガトーウィークエンド

＜セイボリー＞

桃とジャガイモの冷製スープ

合鴨のスモーク 桃と赤ワインのガストリックソース

桃・カッテージチーズ・生ハム 丸の内ハニーとともに

とうもろこし・枝豆・チョリソーのケークサレ

夏野菜のハニーレモンピクルス

＜スコーン＞

スコーン／クロテッドクリーム、丸の内ハニー

<ドリンク＞ ＊カフェフリー2時間制（30分前LO）

季節のおすすめドリンク「スウィートホワイトピーチ（アイス）」

コーヒー／紅茶／ハーブティー 他

＜ミニデザート ＋1000円＞

ピーチメルバ パフェスタイル

※無くなり次第終了



■丸ノ内ホテル「ポム・ダダン アフタヌーンティー “丸の内ハニーと桃のティータイム” 」

住所：東京都千代田区丸の内1-6-3

場所：フレンチレストラン「ポム・ダダン」（丸ノ内ホテル8F）

TEL：03-3217-1117（受付時間 6時30分〜22時）

期間：2026年7月1日（水）〜8月31日（月）

時間：14時〜17時30分（15時30分LO）

料金：平日 6000円、土・日曜、祝日 6500円（サービス料込）



※メニューや営業時間は予告なく変更される場合がございます。

※写真はすべてイメージです。

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Text：森本有紀



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。