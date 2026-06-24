強い甘みと豊かな香りが特徴の、北海道のとうきび。「星野リゾート トマム」の「とうきびアフタヌーンティー」では、そのおいしさをさまざまなメニューで堪能することができます。

ティーフーズは全9種類。すべてのメニューにとうきびが使われています。なかでも注目は、夏らしい麦わら帽子を表現したムース。香ばしく焼いたとうきびのひげを飾り付けた、見た目にも楽しい一品です。

このほか、まるでコーンポタージュのような味わいのシュークリームや、素材の甘さを生かしたスムージーなど、とうきびの魅力を余すことなく味わい尽くすことができます。

ドリンクでぜひおすすめしたいのが「とうきびラテ」。ローストしたとうきびを、とうきび茶で抽出したオリジナルのラテベースに、トマム牛乳を合わせて仕上げています。香ばしいとうきびの風味と、まろやかなミルクの甘みがたまりません…！

このほかにも定番の紅茶や、北海道ならではのとうきび茶もラインナップ。ティーフーズに合わせて好みのドリンクを楽しんで。



アフタヌーンティーの会場となるのは、白樺の木々に囲まれた開放的な「せせらぎデッキ」。近くを流れる川の音と、トマムの涼やかな風が心地よいさわやかな空間は「とうきびアフタヌーンティー」を味わうのにぴったりです。

北海道の夏の味覚を存分に楽しめる「とうきびアフタヌーンティー」は、宿泊者のほか、ビジターも利用することができます。ぜひ足を運んでみてくださいね！

■星野リゾート トマム「とうきびアフタヌーンティー」

住所：北海道勇払郡占冠村字中トマム

TEL：0167-58-1111

期間：2026年7月1日（水）〜8月31日（月）

時間：12時30分〜16時30分

料金：5000円

アクセス：新千歳空港から車で約1時間40分、JRで約1時間30分

対象：宿泊者、ビジター

予約：3日前正午までに公式サイトから予約

定員：1日9組（1組3名まで）限定

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