川島海荷、元交際相手からの“デートDV”被害明かす「自己肯定感がめちゃめちゃ下がりました」
【モデルプレス＝2026/06/24】女優の川島海荷が23日、日本テレビ系バラエティー番組「上田と女がDEEPに吠える夜」（毎週火曜よる11時59分〜）に出演。“デートDV”を受けていた過去を告白した。
【写真】川島海荷、イケメン俳優とベッドで抱き合い
この日の番組のテーマが「デートDV」だったことを受け、司会のくりぃむしちゅー・上田晋也にそうした経験はあるか尋ねられた川島。すると、川島は「普段は穏やかなんですけど、酒癖が悪い人と付き合ったことがあって。お酒を飲むときつい言い方になるんですよ」と元交際相手を回想。続けて「周りの人と喧嘩するとかはありつつ、私と付き合っている期間でどんどん酒量が増えていっちゃって。最終的に彼が仕事に大遅刻したんですよね。それも『酒量が増えたのは私（川島）のせいだから。遅刻したのは私（川島）のせいだ』って言われて、自己肯定感がめちゃめちゃ下がりました」と元交際相手から受けた“デートDV”を明かした。
この話に上田は「ひどい話だね」とリアクションすると、川島は「今思えばっていうのはありますね。でもその時は気づいてない」と返答。「『私が悪いことしたな』と思っちゃう？」と聞かれた川島は「可哀想に思えちゃって。『私が守らなきゃ』みたいな感じになっていましたね」と当時の心境を振り返っていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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◆川島海荷、元交際相手から受けたデートDV明かす
この日の番組のテーマが「デートDV」だったことを受け、司会のくりぃむしちゅー・上田晋也にそうした経験はあるか尋ねられた川島。すると、川島は「普段は穏やかなんですけど、酒癖が悪い人と付き合ったことがあって。お酒を飲むときつい言い方になるんですよ」と元交際相手を回想。続けて「周りの人と喧嘩するとかはありつつ、私と付き合っている期間でどんどん酒量が増えていっちゃって。最終的に彼が仕事に大遅刻したんですよね。それも『酒量が増えたのは私（川島）のせいだから。遅刻したのは私（川島）のせいだ』って言われて、自己肯定感がめちゃめちゃ下がりました」と元交際相手から受けた“デートDV”を明かした。
◆川島海荷「私が守らなきゃみたいな感じに…」
この話に上田は「ひどい話だね」とリアクションすると、川島は「今思えばっていうのはありますね。でもその時は気づいてない」と返答。「『私が悪いことしたな』と思っちゃう？」と聞かれた川島は「可哀想に思えちゃって。『私が守らなきゃ』みたいな感じになっていましたね」と当時の心境を振り返っていた。（modelpress編集部）
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