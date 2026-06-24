【坐禅体験レポート】静寂の中で、呼吸だけに意識を向けて心身を整える

現代人こそ意識すべき、“呼吸”と“体幹”。自宅での地道なトレーニングにも精を出しつつ、時にはプロの理論やそれに基づいたサービスを受けて、知識も体もさらにアップデートさせたいもの。古くから良さは伝わっているけれど、意外と未体験のユニークなウェルネス施設は多数。リアルな体験レポとともに、その魅力をお届け！

呼吸に集中する“無”の時間に身をゆだね、心をリセット

日々の忙しさから少し距離を置くことができる、お寺での坐禅体験。静かな空間の中で、“吸って吐く”という呼吸だけに意識を向けていると、自然と思考が静まり、頭にも心にも余白が生まれていく感覚が。

「禅や仏教のお話も印象的で、難しさはなく、すっと心に入ってくるよう。坐禅後は、頭も心も軽くなるような心地よさに包まれ、すっきり。自分を整える時間は、忙しい現代人にこそ必要だと実感！」（イラストレーターK）

体験したのは…

イラストレーターK

女性誌を中心に、広告やブランドリーフレット等、幅広い媒体で活動。寝ても取れない慢性的な疲労に悩み中。

DATA

白雲山 金龍寺

東京都台東区寿2-10-4 TEL. 03-3841-1747 9:00〜17:00 無休 はじめての坐禅体験 約120分 \5,500 https://www.tokyo-zen.com