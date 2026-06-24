【絵本作家・黒川みつひろ恐竜ワールド】 開催期間：7月15日～9月13日 会場：TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO 所在地：東京都港区新橋4-3-1 新虎安田ビル1F 営業時間：平日11時～20時／土日祝10時～19時 入場料：無料 ※ワークショップへの参加には、別途教材費が必要です。

タミヤは、直営施設「TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO」にて夏休み特別企画「絵本作家・黒川みつひろ恐竜ワールド」を7月15日より開催する。開催期間は9月13日。

本企画では「恐竜だいぼうけん」シリーズをはじめ数々の作品で親しまれる恐竜絵本作家・黒川みつひろ氏の原画展を開催するほか、黒川氏ご本人が講師を務める特別工作ワークショップを実施する。

「黒川みつひろ 恐竜絵本原画展」では、恐竜絵本作家・黒川みつひろ氏が手がけた恐竜絵本の原画など貴重な作品約11点が展示される。

黒川みつひろ氏による恐竜工作スペシャルワークショップでは、タミヤの新製品「恐竜工作セット」3種類を使用し、色塗りから組み立てまでを体験できる。講師を務める黒川みつひろ氏から創作のアドバイスや恐竜にまつわる話を聞きながら、自分だけの恐竜作品づくりに挑戦できる。

黒川みつひろ 恐竜絵本原画展

展示期間：7月15日～9月13日

黒川みつひろ氏による恐竜工作スペシャルワークショップ

開催日：8月1日、8月23日

時間：13時～17時（受付12時30分～13時）

対象：小学2年生以上（保護者同伴）

会場：TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO内イベントスペース 「モデラーズスクエア」

定員：各日10組

※事前申し込み制。定員に達し次第受付終了となります。

教材費：2,750円（税込）

※製作した作品はお持ち帰りいただけます。

関連イベント「歩く恐竜工作をつくろう！ 親子ワークショップ」

開催日：7月18日、8月8日、8月9日

※各日とも3回開催

時間： 10時30分～12時（受付10時～10時30分）

13時～14時30分（受付12時30分～13時）

15時～16時30分（受付14時30分～15時）

定員：各回10組

※事前申し込み制。定員に達し次第受付終了となります。

教材費：2,750円（税込）

※製作した作品はお持ち帰りいただけます。

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