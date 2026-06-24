【To LOVEる-とらぶる-ダークネス Desktop Cute フィギュア ナナ～ルームウェアver.～】 6月27日より順次展開

タイトーは、プライズ「To LOVEる-とらぶる-ダークネス Desktop Cute フィギュア ナナ～ルームウェアver.～」を6月27日より順次展開する。

本製品は、アニメ「To LOVEる-とらぶる-ダークネス」より、ルームウェア姿の「ナナ」を、同社のプライズフィギュア「Desktop Cute（デスクトップキュート）」で商品化したもの。

今回同社のプライズ情報を扱う「タイトートイズ」のXアカウントにて本製品の展開日を告知しており、6月27日より順次全国のアミューズメント施設などで展開される。

(C)矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社