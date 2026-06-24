「To LOVEる-とらぶる-ダークネス」よりプライズ「Desktop Cute フィギュア ナナ～ルームウェアver.～」が6月27日から順次展開！
【To LOVEる-とらぶる-ダークネス Desktop Cute フィギュア ナナ～ルームウェアver.～】 6月27日より順次展開
タイトーは、プライズ「To LOVEる-とらぶる-ダークネス Desktop Cute フィギュア ナナ～ルームウェアver.～」を6月27日より順次展開する。
本製品は、アニメ「To LOVEる-とらぶる-ダークネス」より、ルームウェア姿の「ナナ」を、同社のプライズフィギュア「Desktop Cute（デスクトップキュート）」で商品化したもの。
今回同社のプライズ情報を扱う「タイトートイズ」のXアカウントにて本製品の展開日を告知しており、6月27日より順次全国のアミューズメント施設などで展開される。
＼🖤 プライズ登場情報 🖤／- タイトートイズ (@Taito_Toys) June 24, 2026
『ToLOVEる ダークネス』から、
ルームウェア姿のナナが「Desktop Cute(デスクトップキュート)フィギュア」より6月27日(土)から順次登場‼
ふんわりやさしい雰囲気がたまらない💕
▼取扱店舗https://t.co/EaB0KSgoo8#ToLOVEるダークネス #toloveru_d… pic.twitter.com/cLS01ujI5N
(C)矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社