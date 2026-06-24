【中継】｢エスプラットフジスパーク｣旧常葉大学･富士キャンパスをリノベした複合型スポーツ施設で26日まで｢ナイトマルシェ｣開催…見どころを紹介(静岡･富士市)
（静岡･富士市 エスプラットフジスパークから中継）
（澤井 志帆アナウンサー･松浦 悠馬 気象予報士）
富士市大淵にある「エスプラットフジスパーク」に来ています。
・旧常葉大学 富士キャンパスをリノベーションし2020年オープン。
・複合型スポーツ施設で敷地内には体育館や卓球場を完備。
・卓球場は国内最大級、張本智和選手などトップアスリートも利用。
・併設ホテルは最大400人宿泊可能。
・会場にはキッチンカーや飲食ブースがずらり、3日間で34店舗が出店予定。
・夜のマルシェということでお酒も充実している。きょう24日は日本酒ナイト、あす25日はワインナイト、あさって26日はクラフトジンナイト。クラフトビール5種類など計7種類のお酒を飲み放題で提供している。
・施設内にクラフトビールの醸造所があり、3種類のオリジナルビールを製造している。今回この3種類を含む5種類のクラフトビールとレモンサワーや抹茶ハイボールが60分2000円で飲み放題。
（クラフトビール試飲）
ということでここからはグルメをチェック。
・「スマイル企画」宮崎産の鶏肉をその場で焼き上げ炭火の香ばしい香りも
・「はんなりキッチン結（ゆい）」スパイスカレー
・「お結びやぶう」御殿場コシヒカリを使った手作りおにぎり
（各店試食）
（耳より情報）
・ステイプラン…時間制限なしの飲み放題に素泊まりで5900円から
「エスプラットフジスパーク」のナイトマルシェはあさって26日、金曜日まで開催。両日とも午後4時30分から午後8時30分まで。
以上、中継でお伝えしました。