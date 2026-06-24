（静岡･富士市 エスプラットフジスパークから中継）



（澤井 志帆アナウンサー･松浦 悠馬 気象予報士）

富士市大淵にある「エスプラットフジスパーク」に来ています。



・旧常葉大学 富士キャンパスをリノベーションし2020年オープン。

・複合型スポーツ施設で敷地内には体育館や卓球場を完備。

・卓球場は国内最大級、張本智和選手などトップアスリートも利用。

・併設ホテルは最大400人宿泊可能。





この「フジスパーク」で6月24日から26日･金曜日まで3日間行われる特別なイベントが「ナイトマルシェ」。・会場にはキッチンカーや飲食ブースがずらり、3日間で34店舗が出店予定。・夜のマルシェということでお酒も充実している。きょう24日は日本酒ナイト、あす25日はワインナイト、あさって26日はクラフトジンナイト。クラフトビール5種類など計7種類のお酒を飲み放題で提供している。・施設内にクラフトビールの醸造所があり、3種類のオリジナルビールを製造している。今回この3種類を含む5種類のクラフトビールとレモンサワーや抹茶ハイボールが60分2000円で飲み放題。（クラフトビール試飲）ということでここからはグルメをチェック。・「スマイル企画」宮崎産の鶏肉をその場で焼き上げ炭火の香ばしい香りも・「はんなりキッチン結（ゆい）」スパイスカレー・「お結びやぶう」御殿場コシヒカリを使った手作りおにぎり（各店試食）（耳より情報）・ステイプラン…時間制限なしの飲み放題に素泊まりで5900円から「エスプラットフジスパーク」のナイトマルシェはあさって26日、金曜日まで開催。両日とも午後4時30分から午後8時30分まで。以上、中継でお伝えしました。