あす朝4時、今年上半期注目の音楽作品を発表【オリコンランキング】
音楽業界で今年前半、最も売れた音楽ソフトやデジタル作品、最も聴かれた楽曲などがわかる「オリコン上半期ランキング 2026」が25日より順次、オリコンより発表される。
【画像】昨年は…Mrs. GREEN APPLEが３冠達成、Snow Man・なにわ男子が2冠など
25日発表の第1弾は「作品別売上数部門」となる以下の全10部門。
合算シングル／合算アルバム／シングル／アルバム／ストリーミング／デジタルシングル（単曲）／デジタルアルバム／DVD／Blu-ray Disc／ミュージックDVD・Blu-ray Disc
さらに翌26日には、第2弾として上半期ストリーミングランキングの中から、今年度に配信開始された楽曲だけを抜き出した「オリコン上半期ストリーミングランキング 2026 2026年度配信楽曲」も発表。
7月に入ると第3弾以降も発表。作品単体ではなくアーティスト別の売上金額を集計した「アーティスト別セールス部門」より「音楽ソフト」と「デジタル」、その2つを合計した「トータル」および今年最も売れた「新人」も発表予定。最後はカラオケランキングも発表を控える。
【画像】昨年は…Mrs. GREEN APPLEが３冠達成、Snow Man・なにわ男子が2冠など
25日発表の第1弾は「作品別売上数部門」となる以下の全10部門。
合算シングル／合算アルバム／シングル／アルバム／ストリーミング／デジタルシングル（単曲）／デジタルアルバム／DVD／Blu-ray Disc／ミュージックDVD・Blu-ray Disc
7月に入ると第3弾以降も発表。作品単体ではなくアーティスト別の売上金額を集計した「アーティスト別セールス部門」より「音楽ソフト」と「デジタル」、その2つを合計した「トータル」および今年最も売れた「新人」も発表予定。最後はカラオケランキングも発表を控える。