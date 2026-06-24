高円宮妃久子さまとニセコとの意外な縁ひもとく…「ニセコ誕生物語」刊行

国際スキーリゾートに発展した北海道ニセコ町と高円宮妃久子さまとの意外な縁をひもといた単行本「ニセコ誕生物語――高円宮妃久子殿下の高祖父 曾我祐準（すけのり）の開拓と精神」（読売新聞北海道支社著）＝写真＝が２５日に中央公論新社から発売される。

歴史学者の磯田道史氏は「ニセコは明治天皇が皇太子養育を託した人物の理想が生んだ」と評している。

物語は、久子さまが高祖父・曾我祐準の肖像画捜しに乗り出し、予想外のニセコ町にあることを突き止められた場面から始まる。祐準は柳川藩（福岡）出身の明治の功臣で、陸軍軍人や政治家、実業家として活躍した人物だ。実はニセコに開拓農場も開設し、小作人から信望を集めていた。

書籍では、肖像画捜しをきっかけに始まった久子さまと小作人の子孫らとの交流をはじめ、困難を極めた北海道開拓の労苦、「公平」「不偏」を信条に大正天皇の教育係も任された祐準の足跡を描いた。久子さまの特別インタビューも収録している。

磯田道史氏の推薦文

ニセコ開拓は「東亜覚醒の先駆者たらん」とした或る人物の執念で始まった。その人物とは明治天皇に信頼され皇太子の養育まで託された男・曾我祐準。高円宮妃殿下の高祖父にあたる。

坂本龍馬を尊敬し維新で活躍した曾我は、北の大地に当時の「模範農場」をつくりあげ、農地解放を待たずして、祐準の志を継ぐ子によって小作人に解放された。リゾート地として国際的に知られるこの町の誕生史から「公平の実現」への奮闘と希望をみた気がする。

２０８ページ、１９８０円（税込み）。