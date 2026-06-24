世帯年収1000万円・35歳女性「食費はなるべく削りたくない」と決め、月3万円浮いた出費の正体
物価高が続く中、周りはどんなふうに家計を管理しているのか気になる人は少なくないでしょう。
All About編集部は、全国10〜60代の250人を対象に「物価高で削った支出・譲れない支出」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、静岡県に住む35歳女性のエピソードを紹介します。
・家族構成：既婚（子なし）
・雇用形態：正社員
・職業：情報・通信業
・世帯年収：1000万円
・貯蓄額：500万円
・家賃（住宅ローン）：8万円
・間取り：2LDK
・食費：8万円
・交際費：3万円
・電気代：1万円
・ガス代：5000円
・水道代：5000円
・通信費：8000円
・車にかかる維持費：3万円
・毎月貯蓄に回している額：3万円
「食材を買うときに値段を気にする機会が増えた。ガソリン代を減らすため、遠出する機会が減った」と、その影響度合いを語ります。
そんな中、女性が家計を守るために“真っ先に削った支出”は「交際費」だといいます。月3万円ほど出費を抑えることができたそう。
「遠出する際にいくつかのイベントをまとめてこなすように工夫している。定期的に開催される飲み会への参加を減らした」
交際費から見直した理由は「今まで自由に使っていたこともあり、物価高をきっかけに見直した。食費は健康に関わることでもあるので、無理に削りたくはない」とのこと。
その後、家計や暮らしにはどのような変化があったのでしょうか。
「飲み会に行かなくなったことで、家族との時間が増えるというメリットがあった。また、参加しなくてもそれほど支障がないことがわかった」
「健康に関わることなので、食費はなるべく削りたくない。共働きで時間も限られる中、バランスの良い食事をとるのに、それなりにお金がかかってしまうのは、仕方ないと割り切っている」
物価が上がる中でも、健康は大切にしようとする女性の強い気持ちがうかがえます。
最後に、今後も物価や社会情勢の変化が予想される中、どのような家計や暮らしを目指していきたいか聞きました。
「節約の工夫を楽しみつつ過ごしたい。なるべく投資に回せるお金を増やし、今後に備えたい」
＜調査概要＞
物価高で削った支出・譲れない支出に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年4月8日
調査対象：全国10〜60代の250人（男性：75人、女性：174人、回答しない：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
All About編集部は、全国10〜60代の250人を対象に「物価高で削った支出・譲れない支出」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、静岡県に住む35歳女性のエピソードを紹介します。
回答者のプロフィール【静岡県在住35歳女性世帯、収入状況と1カ月の主な出費内訳】
・家族構成：既婚（子なし）
・雇用形態：正社員
・職業：情報・通信業
・世帯年収：1000万円
・貯蓄額：500万円
・家賃（住宅ローン）：8万円
・間取り：2LDK
・食費：8万円
・交際費：3万円
・電気代：1万円
・ガス代：5000円
・水道代：5000円
・通信費：8000円
・車にかかる維持費：3万円
・毎月貯蓄に回している額：3万円
家計を守るため削ったのは交際費物価高によって家計は「やや影響を受けている（工夫や我慢が必要）」と回答した女性。
「食材を買うときに値段を気にする機会が増えた。ガソリン代を減らすため、遠出する機会が減った」と、その影響度合いを語ります。
そんな中、女性が家計を守るために“真っ先に削った支出”は「交際費」だといいます。月3万円ほど出費を抑えることができたそう。
「遠出する際にいくつかのイベントをまとめてこなすように工夫している。定期的に開催される飲み会への参加を減らした」
交際費から見直した理由は「今まで自由に使っていたこともあり、物価高をきっかけに見直した。食費は健康に関わることでもあるので、無理に削りたくはない」とのこと。
その後、家計や暮らしにはどのような変化があったのでしょうか。
「飲み会に行かなくなったことで、家族との時間が増えるというメリットがあった。また、参加しなくてもそれほど支障がないことがわかった」
投資に回せるお金を増やし、今後に備えたい工夫して物価高から家計を防衛している女性ですが、一方で「これだけは譲れない」支出があるといいます。それが「食費」です。
「健康に関わることなので、食費はなるべく削りたくない。共働きで時間も限られる中、バランスの良い食事をとるのに、それなりにお金がかかってしまうのは、仕方ないと割り切っている」
物価が上がる中でも、健康は大切にしようとする女性の強い気持ちがうかがえます。
最後に、今後も物価や社会情勢の変化が予想される中、どのような家計や暮らしを目指していきたいか聞きました。
「節約の工夫を楽しみつつ過ごしたい。なるべく投資に回せるお金を増やし、今後に備えたい」
＜調査概要＞
物価高で削った支出・譲れない支出に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年4月8日
調査対象：全国10〜60代の250人（男性：75人、女性：174人、回答しない：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)