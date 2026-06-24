国道54号の交通を円滑にする「三刀屋拡幅」

島根県雲南市を通る国道54号において、長年にわたり整備が進められてきた「三刀屋（みとや）拡幅」事業の一部区間が、いよいよ2026年6月26日の午前5時に4車線化を完了し、開通の時を迎えます。今回4車線化が完成するのは、雲南市三刀屋町三刀屋地内を通る延長0.5kmの区間です。

国道54号は、広島市中区を起点として島根県松江市に至る、総延長およそ180kmの主要幹線道路です。そのなかでも三刀屋拡幅事業は、雲南市の三刀屋町三刀屋から木次町里方に至る延長4.1kmを対象としており、円滑な交通の確保と交通安全の向上、さらには周辺地域の開発計画に寄与することを目的として進められてきました。

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同事業は1993年度に事業着手され、1999年度には工事がスタートしました。全体の計画延長4.1kmのうち、すでに2005年3月に0.7km、2011年3月に0.5km、そして2016年3月には0.5kmの区間が段階的に4車線化されました。

とくに2016年に開通した里熊大橋から里方交差点までの区間では、それまで朝夕のピーク時に発生していた最大750mにおよぶ渋滞が解消され、着実な整備効果を上げています。今回の0.5kmの完成によって、4車線化のネットワークがさらに延びることになります。

三刀屋拡幅の整備効果は、単なる渋滞緩和にとどまりません。これまでの2車線区間では追突事故の発生割合が高く、全国平均を上回る死傷事故率が課題となっていました。しかし、先行して4車線化された区間では死傷事故が約3割減少しており、今後の整備区間でも事故の減少が期待されています。

また、沿線には学校や保育所、病院などの施設が多く立地しているため、歩道が拡幅され自転車歩行者道が整備されることで、歩行者の安全性が大きく向上します。

地域の救急医療を支える重要な役割も担っています。雲南消防本部は、出雲市や松江市の三次救急医療機関へ搬送する際に国道54号を利用しています。

同消防本部によると、三刀屋拡幅の部分開通によって車道が広くなり、一般車両が端に寄りやすくなったことで、救急車両が早く通れるようになったといいます。残りの区間も車道が拡幅されることで、より円滑な救急活動が行えるようになると期待が寄せられています。

さらに、道路整備は地域のまちづくりにも直結しています。事業区間周辺の下熊谷地区などでは、4車線化の進展に伴って大型店舗や商業施設が進出し、新規出店数や人口の増加が見られます。

2026年6月26日の午前5時に予定されている今回の4車線化完成に伴い、該当区間周辺の通行形態が変更されます。これまで工事等が行われていた区間の中央分離帯が完成し、上下線ともに2車線の広々とした車道となります。

ただし、広島方面に向かう上り線では、交差点付近に左折専用車線が設けられるほか、今回完成する4車線区間の終端部から先は従来の2車線区間へと戻るため、車線が減少する箇所が存在します。通行するドライバーは、新しい車線運用に注意を払い、ゆとりを持った安全運転を心がけることが求められます。

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三刀屋拡幅事業は、地域住民の安全で安心な暮らしと、地域のさらなる発展を支える重要なインフラ整備です。今回の新たな4車線区間の開通により、島根県雲南市周辺の交通がより一層スムーズになり、地域社会の利便性向上が期待されます。