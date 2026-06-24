歌い手のえむにみにが、ユニバーサル ミュージックよりメジャーデビューすることが発表された。

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えむにみには、高い歌唱力とクリアな歌声を武器に歌い手シーンでネクストブレイクが期待される新人歌い手。2025年4月に1stシングル「はっぴーげーむ」をリリースして以降、これまでに5曲のデジタルシングルを発表してきた。

メジャーデビュー曲となる新曲「泣いた悪魔」は、7月5日より毎週日曜夕方5時30分からテレビ東京系列6局ネットにて放送開始するTVアニメ『鉄鍋のジャン！』のエンディング主題歌に抜擢。本作は『週刊少年チャンピオン』で連載された西条真二による同名マンガをアニメ化するもので、『料理は勝負』をモットーに勝つためなら手段をいとわない中華料理人 ジャンと、『料理は心』をモットーにする中華料理店の跡取り娘 キリコの2人が日本一を目指して中華料理トーナメントに挑む物語が描かれる。

えむにみには、「『泣いた悪魔』は、ジャンの悪魔的な勝気さや自信に満ちた姿、そして完璧で無敵に見える彼だけれど、実は人間らしい弱さや、その弱さを隠そうとする脆さに焦点を当てた楽曲です。私自身もジャンの心情を大切にしながら、一つ一つの言葉に想いを込めて歌わせていただきました」とコメントしている。

あわせてYouTubeにて公開されたメインPVでは、エンディング主題歌「泣いた悪魔」の一部を聴くことができる。

・えむにみに コメント

この度、アニメ『鉄鍋のジャン！』のエンディングテーマを担当させていただくことになりました、えむにみにです。まだ活動を始めて間もない私にこのような素敵なご縁をいただけたことを本当に光栄に思っています！

「泣いた悪魔」は、ジャンの悪魔的な勝気さや自信に満ちた姿、そして完璧で無敵に見える彼だけれど、実は人間らしい弱さや、その弱さを隠そうとする脆さに焦点を当てた楽曲です。私自身もジャンの心情を大切にしながら、一つ一つの言葉に想いを込めて歌わせていただきました。アニメを楽しんでいただくのはもちろん、エンディングではぜひジャンの心の声に耳を傾けるような気持ちで聴いていただけたら嬉しいです。

「泣いた悪魔」が熱い物語を締めくくるデザートのように、作品の魅力を引き立てる隠し味となり、皆さまの心に残る一曲になれたら嬉しいです！この作品がたくさんの方に愛されることを心から願っています！

（文＝リアルサウンド編集部）