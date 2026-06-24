『ドラえもん』×「アンテプリマ」が初コラボ！ ワイヤーバッグや“アンキパン”のポーチなど登場
「ANTEPRIMA（アンテプリマ）」は、7月1日（水）から、ブランド初となる『ドラえもん』コレクションを、全国の「ANTEPRIMA／WIREBAG」ショップとオンラインストアで発売する。
【写真】“ドラミ”デザインもかわいい！ 『ドラえもん』コレクション一覧
■ひみつ道具を再現したアイテムも
今回登場するのは、『ドラえもん』の世界観を、「アンテプリマ」を象徴するワイヤーバッグやバッグアクセサリーで表現した全5型のコレクション。
ラインナップには、人気モデル「STANDARD Z（スタンダード Z）」をベースに、ドラえもんとドラミがのぞいているような表情をデザインしたバッグ2種を用意。きらめくワイヤーコードとマットカラーのワイヤーコードを組み合わせたやさしく落ち着いた印象の仕上がりに加え、背面にはしっぽのモチーフをあしらうなど、遊び心のあるディテールもポイントだ。
また、ドラえもんのひみつ道具をモチーフにしたバッグアクセサリーも展開。必需品を収納できるポーチとして再現した「アンキパン」をはじめ、「タケコプター」や「スモールライト」をモチーフにしたバッグチャームがそろう。
【写真】“ドラミ”デザインもかわいい！ 『ドラえもん』コレクション一覧
■ひみつ道具を再現したアイテムも
今回登場するのは、『ドラえもん』の世界観を、「アンテプリマ」を象徴するワイヤーバッグやバッグアクセサリーで表現した全5型のコレクション。
ラインナップには、人気モデル「STANDARD Z（スタンダード Z）」をベースに、ドラえもんとドラミがのぞいているような表情をデザインしたバッグ2種を用意。きらめくワイヤーコードとマットカラーのワイヤーコードを組み合わせたやさしく落ち着いた印象の仕上がりに加え、背面にはしっぽのモチーフをあしらうなど、遊び心のあるディテールもポイントだ。
また、ドラえもんのひみつ道具をモチーフにしたバッグアクセサリーも展開。必需品を収納できるポーチとして再現した「アンキパン」をはじめ、「タケコプター」や「スモールライト」をモチーフにしたバッグチャームがそろう。