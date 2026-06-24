ワールドカップグループステージ最終戦を2日後に迎えた日本代表の谷口彰悟選手が24日、スウェーデン戦に向け意気込みました。

スウェーデン戦の注意する部分について谷口選手は「前線の2トップは強烈なのでそこは重要なポイントになってくると思います。駆け引きをしながら彼らに時間とスペースを与えないことが一番大事、常にいい状態を作らせないところをやっていきたい」と語りました。

日本は第1戦のオランダ戦の最終ラインは渡辺剛選手、谷口彰悟選手、伊藤洋輝選手の3人。チュニジア戦は冨安健洋選手、板倉滉選手、伊藤選手がスタートで出場しました。「このチームは誰が出ても誰と組んでも機能するところはずっとやってきました。自分が次出番が来たときにはまたいいプレーができるようにいい準備をしたい」と自信と信頼を語りました。

キャプテンとなった板倉選手については「個のキャラクターというかオンとオフをしっかり切り替えられる選手だし、味方からの信頼も厚いし彼がキャプテンに任命されたときはすごくいい人選だなと僕も思いました。気持ちが強い選手なのでみんなを引っ張ってもらってそこについて行くようなサポートができたらと思います」とコメント。

最後に次戦に向け谷口選手は「勝ち点の状況とかありますけど、目の前の試合に勝つということは何も変わらないと思います。しっかり勝って1位突破を目指しながらいい試合をしたい」と勝利を誓いました。