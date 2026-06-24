吉岡里帆、妖艶な雰囲気まとった着物姿にファン絶賛「大人な雰囲気全開」「美しすぎて」
俳優の吉岡里帆（33）が23日、自身のインスタグラムを更新。主演を務めるNHKドラマ10『デンジャラス』（2027年1月スタート）に関する投稿とともに、艶やかな着物姿を披露し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】「大人な雰囲気」着物姿で妖艶な雰囲気まとう吉岡里帆
投稿では、淡い緑色の着物をまとい、美しい庭園にたたずむ姿や柔らかな笑顔を見せるオフショットなどを公開。自然に囲まれた中で見せる上品なたたずまいが印象的な写真が並んでいる。
吉岡は、新たに発表された同作のキャストや、脚本家などを紹介し、「楽しみに待って頂けたら嬉しいです 自分の主演作史上1番ディープな作品になる予定…」と作品への熱い思いをつづった。
コメント欄には「大人な雰囲気全開ですね」「和装がほんとよくお似合いです」「美しすぎて」「ちょっとちょっとお着物と髪型と素敵すぎます〜」「やっぱり京美人 着物がよく似合う」「どんな作品なんですかねー 楽しみにしときます」といった声が寄せられている。
【写真】「大人な雰囲気」着物姿で妖艶な雰囲気まとう吉岡里帆
投稿では、淡い緑色の着物をまとい、美しい庭園にたたずむ姿や柔らかな笑顔を見せるオフショットなどを公開。自然に囲まれた中で見せる上品なたたずまいが印象的な写真が並んでいる。
コメント欄には「大人な雰囲気全開ですね」「和装がほんとよくお似合いです」「美しすぎて」「ちょっとちょっとお着物と髪型と素敵すぎます〜」「やっぱり京美人 着物がよく似合う」「どんな作品なんですかねー 楽しみにしときます」といった声が寄せられている。