「HiGH＆LOW 10th ANNIVERSARY スペシャル舞台あいさつ付き上映会」が24日、都内の劇場で行われ、AKIRA、NAOTO、白濱亜嵐、川村壱馬、吉野北人、脚本の平沼紀久が出席した。それぞれが一言ずつあいさつすると、サプライズで「HiGH＆LOW」の企画、プロデュースを務めるHIROが登場。観衆から驚きの声と大きな拍手が沸き起こると、HIROは「自分でサプライズにしてくれと言ったわけではないので、それだけは」と、笑顔であいさつし、会場を和ませた。

2017年に公開された「HiGH＆LOW THE MOVIE／FINAL MISSION」を上映後の舞台あいさつ。HIROが「ここにいらっしゃる皆さんだったり、配信をご覧の皆さんは、長い間、HiGH＆LOWをずっと応援してくださっている方々ばかりだと思うので、直接、感謝の気持ちをお伝えしたかったのと、少しでも喜んでいただきたいなと思いまして、特別な映像を用意してきました」とあいさつすると、スクリーンでは「今、伝説が再び動きだす」の字幕の後に「シリーズ最終章制作決定」と映し出され、盛大な拍手が起きた。

さらに発表されたタイトルは「HiGH＆LOW THE 新世界」に決定したこと、2027年の公開予定ということも発表された。HIROは「絶対、皆さん満足いくような、そういうサプライズがいっぱい盛り込まれている作品になっていると思うので、ぜひ楽しみにしてください」と、自信の表情で話した。この日、登壇したAKIRA、NAOTO、白濱、川村、吉野は出演予定だという。

サプライズはとどまることを知らず、AKIRAが「もう1つ、お知らせがあります」と話すと、再びスクリーンに映し出される形で「HiGH＆LOW 10th ANNIVERSARY FEVER」の名称のライブ開催決定も発表された。AKIRAは「普通にEXILE AKIRAで出ます。盛り上げさせていただきます。これまでのHiGH＆LOWを継承しつつも、新世界という映画のタイトルにふさわしい、新しいHiGH＆LOWのエンターテインメントをお届けできるかなと思っていますので、ぜひ、皆さん、お越しください」と力説。吉野は「新曲もやりますし、今までHiGH＆LOWを彩ってきた、過去の名曲もやります」と、ファンに予告していた。