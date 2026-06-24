【カプセルトイ】ふろキャン界隈の気持ちがへあぴんに?! 「おふろキャンセル界隈へあぴん」登場!
ブシロードクリエイティブは、同社のカプセルトイブランド「ブシカプ!」より、「おふろキャンセル界隈へあぴん」(1回300円)を全国のカプセルトイコーナーにて6月18日に販売開始した。価格は1回300円・全7種。
ふろキャン界隈の気持ちをへあぴんに!?
「おふろキャンセル界隈へあぴん」は、文字通り「お風呂をキャンセル」する界隈(通称：ふろキャン界隈)の気持ちを綴ったヘアピン。頑張りすぎてお風呂に入る気力がない時や、明日入る宣言など、日常の意思表示にも便利。ヘアクリップは左右の付け替えが可能で、好きな向きで使用できる。
おふろキャンセル界隈
オフロキャンセルカイワイ
もうムリ
ソファから動けない!
まだ臭ってない!
明日入る予定
今日はもうがんばりました
ふろキャン界隈の気持ちをへあぴんに!?
「おふろキャンセル界隈へあぴん」は、文字通り「お風呂をキャンセル」する界隈(通称：ふろキャン界隈)の気持ちを綴ったヘアピン。頑張りすぎてお風呂に入る気力がない時や、明日入る宣言など、日常の意思表示にも便利。ヘアクリップは左右の付け替えが可能で、好きな向きで使用できる。
おふろキャンセル界隈
オフロキャンセルカイワイ
もうムリ
ソファから動けない!
まだ臭ってない!
明日入る予定
今日はもうがんばりました