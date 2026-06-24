Snow Man目黒蓮「SAKAMOTO DAYS」撮影現場に差し入れ「気遣いが素敵すぎる」「豪快でかっこいい」福田雄一監督が裏話明かす
【モデルプレス＝2026/06/24】福田雄一監督が6月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。Snow Manの目黒蓮が映画「SAKAMOTO DAYS」の現場で差し入れしていたことを明かした。
【写真】スノ目黒蓮「疲れが吹き飛ぶ」主演映画現場に“豪快”差し入れ
福田監督は「まだまだ続くぞ！！SAKAMOTO DAYS！！」とつづり、自身が監督を務める「SAKAMOTO DAYS」の撮影現場の裏話を投稿。神戸の山の中の地下で撮影を行った際のエピソードとして「朝から晩まで全く携帯の電波が来ない地下で1週間。ま、それはそれでいいもので、携帯いじることが出来ないから、朝から晩まで、ゆせくん、めるる、塩野くん、目黒くんと喋ってて、めっちゃ楽しかった記憶しかない」と振り返った。
「ただ、外の空気を吸えるのが昼ごはん食べる時だけだから、終わる頃にはスタッフはみんなクタクタ」「でも、毎晩、地下から出たところに、これが置いてあった」と、同作で主演を務める目黒からの差し入れであるビールの写真を披露した。「僕はお酒を1滴も飲めないんだけど、スタッフにとっては最高の1杯でした」と明かし、「目黒くん、ありがとう」と感謝をつづっている。
公開された写真には、テーブルの上に置かれた4つの段ボール箱に「目黒蓮さんより ビールの差し入れを頂きました！！お持ち帰り下さい！！」とメッセージが貼られている様子が収められている。
この投稿には「めめの気遣いが素敵すぎる」「疲れが吹き飛ぶ最高の差し入れ」「豪快でかっこいい」「キャスト陣のトークを聞いてみたい」「撮影の裏話が聞けて嬉しい」「そんな場所で撮影してたんですね」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】スノ目黒蓮「疲れが吹き飛ぶ」主演映画現場に“豪快”差し入れ
◆「SAKAMOTO DAYS」現場に目黒蓮が差し入れ
福田監督は「まだまだ続くぞ！！SAKAMOTO DAYS！！」とつづり、自身が監督を務める「SAKAMOTO DAYS」の撮影現場の裏話を投稿。神戸の山の中の地下で撮影を行った際のエピソードとして「朝から晩まで全く携帯の電波が来ない地下で1週間。ま、それはそれでいいもので、携帯いじることが出来ないから、朝から晩まで、ゆせくん、めるる、塩野くん、目黒くんと喋ってて、めっちゃ楽しかった記憶しかない」と振り返った。
公開された写真には、テーブルの上に置かれた4つの段ボール箱に「目黒蓮さんより ビールの差し入れを頂きました！！お持ち帰り下さい！！」とメッセージが貼られている様子が収められている。
◆福田雄一監督の投稿に反響
この投稿には「めめの気遣いが素敵すぎる」「疲れが吹き飛ぶ最高の差し入れ」「豪快でかっこいい」「キャスト陣のトークを聞いてみたい」「撮影の裏話が聞けて嬉しい」「そんな場所で撮影してたんですね」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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