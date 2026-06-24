TETSUYAが新シングル『何があっても』リリース、「25th ANNIVERSARY LIVE」も
今年でソロデビュー25周年を迎えるTETSUYAが、7月1日（水）にニューシングル「何があっても」をリリースする。
これに伴い、7月11日（土）にはZepp Shinjukuにて「25th ANNIVERSARY LIVE」の開催も実施される。
＜リリース情報＞
TETSUYA
「何があっても」
2026年7月1日リリース
https://linkco.re/R9a18M4M
＜ライブ情報＞
TETSUYA「25th ANNIVERSARY LIVE」
2026年7月11日（土）Zepp Shinjuku
<1st> 開場13:30 / 開演14:30
<2nd> 開場18:00 / 開演19:00
これに伴い、7月11日（土）にはZepp Shinjukuにて「25th ANNIVERSARY LIVE」の開催も実施される。
＜リリース情報＞
TETSUYA
「何があっても」
2026年7月1日リリース
https://linkco.re/R9a18M4M
＜ライブ情報＞
TETSUYA「25th ANNIVERSARY LIVE」
2026年7月11日（土）Zepp Shinjuku
<1st> 開場13:30 / 開演14:30
<2nd> 開場18:00 / 開演19:00