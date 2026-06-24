お気に入りはピンクのコート？平野紫耀、ルイ・ヴィトン最新メンズコレクションに出席【コメントあり】

平野紫耀、ルイ・ヴィトン 2027春夏メンズ・ファッションショーに出席

ルイ・ヴィトンのアンバサダーを務める平野紫耀が、日本時間6月24日（水）午前4時にパリで開催された2027春夏メンズ・コレクションのファッションショーに出席した。

平野紫耀 PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ジャケット\869,000、トップス\179,300、デニムパンツ\204,600、ベルト\116,600、スーツケース｢ホライゾン·アルミニウム 55｣\720,500、ブーツ\286,000、リング3.5mm｢ル ダミエ ドゥ ルイ·ヴィトン｣(イエローゴールド×ダイヤモンド)\753,500、ペンダント｢ル ダミエ ドゥ ルイ·ヴィトン｣(イエローゴールド×ダイヤモンド)\1,094,500、ピアス｢ル ダミエ ドゥ ルイ·ヴィトン｣\1,892,000

メンズ クリエイティブ・ディレクターのファレル・ウィリアムスが手がけた今コレクションは、世界的なライフスタイルである「サーフィン」がテーマ。海や海岸を普遍的な帰属の場所と捉え、ショー全体を通じて水が持つ生命や自然とのつながりを表現した。サーファー特有のドレスコードをメゾンのダンディスタイルと融合させ、世界を旅する男性のための機能的なテーラリングスタイルを提示している。

ジャケット\990,000、トップス\179,300、デニムパンツ\204,600、スニーカー\176,000(予定価格)、バッグ｢スピーディ P9 バンドリエール 30｣\436,700、ペンダント｢ル ダミエ ドゥ ルイ·ヴィトン｣(イエローゴールド×ダイヤモンド)\1,094,500、ピアス｢ル ダミエ ドゥ ルイ·ヴィトン｣\1,892,000、ウォッチ｢タンブール オトマティック コンバージェンス ローズゴールド｣\6,171,000

ショーを終えた平野紫耀は、以下のようにコメントを寄せた。

「今回のショーは、会場の砂浜や波に、全身で夏らしさを感じる、とても素敵なショーでした。

好みのファッションアイテムがたくさんあり、早く手にとって、夏を楽しみたいと思いました。

中でもお気に入りは、ピンクのコートのルックです。サーフィンカルチャーらしいデニムには貝殻が施され、優しいピンクのグラデーションのコートが印象的でした。」

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PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した｢旅の真髄(こころ)｣の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは｢大胆さ｣でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に 製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ·ヴィトン 公式サイト（https://www.louisvuitton.com）をご覧ください。