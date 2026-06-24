Lil' Leise But Gold、KMプロデュースの新曲「stella」リリース
Lil' Leise But Goldが、6月24日（水）にニューシングル「stella」をリリースした。
本作はDaichi Yamamotoが主宰するレーベル・Andlessからのリリースとなり、プロデュースはKMが手がけている。
「stella」は、ジャングルの要素を取り入れたドリーミーなサウンドが印象的な一曲。疾走感のあるビートと繊細なメロディが交差し、冷たさの中にどこかあたたかみを感じさせる楽曲に仕上がっている。内省的なムードと高揚感が同居するサウンドスケープの中で、Lil' Leise But Goldならではの表現が鮮やかに響く。これまでも数々の作品でタッグを組んできたLil' Leise But GoldとKM。本作でも互いの持ち味を引き出しながら、よりスケール感のある世界観を描き出している。
＜リリース情報＞
Lil' Leise But Gold, KM
「stella」
2026年6月24日（水）リリース
https://linkco.re/DdFAaRFU
Written by Lil' Leise But Gold
Produced by KM
Mixed & Mastered by KM
本作はDaichi Yamamotoが主宰するレーベル・Andlessからのリリースとなり、プロデュースはKMが手がけている。
「stella」は、ジャングルの要素を取り入れたドリーミーなサウンドが印象的な一曲。疾走感のあるビートと繊細なメロディが交差し、冷たさの中にどこかあたたかみを感じさせる楽曲に仕上がっている。内省的なムードと高揚感が同居するサウンドスケープの中で、Lil' Leise But Goldならではの表現が鮮やかに響く。これまでも数々の作品でタッグを組んできたLil' Leise But GoldとKM。本作でも互いの持ち味を引き出しながら、よりスケール感のある世界観を描き出している。
＜リリース情報＞
Lil' Leise But Gold, KM
「stella」
2026年6月24日（水）リリース
https://linkco.re/DdFAaRFU
Written by Lil' Leise But Gold
Produced by KM
Mixed & Mastered by KM