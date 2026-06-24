通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は７．１％付近に低下
通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は７．１％付近に低下
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.12 6.56 7.12 6.45
1MO 7.64 6.29 7.09 6.52
3MO 8.19 6.13 7.30 6.78
6MO 8.52 6.14 7.59 7.07
9MO 8.65 6.22 7.79 7.22
1YR 8.78 6.52 8.05 7.38
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.14 8.63 7.63
1MO 7.20 8.28 7.41
3MO 7.73 8.42 7.43
6MO 8.22 8.78 7.48
9MO 8.51 8.99 7.51
1YR 8.72 9.22 7.62
東京時間16:31現在 参考値
ドル円1週間ボラティリティーは7.12％と東京午前の7.39％から小幅に低下している。1カ月7.64％を下回っており、全般的に通常型のボラティリティー曲線に回帰している。スポット市場で161円台での取引が継続しており、変動性は低下してきている。
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.12 6.56 7.12 6.45
1MO 7.64 6.29 7.09 6.52
3MO 8.19 6.13 7.30 6.78
6MO 8.52 6.14 7.59 7.07
9MO 8.65 6.22 7.79 7.22
1YR 8.78 6.52 8.05 7.38
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.14 8.63 7.63
1MO 7.20 8.28 7.41
3MO 7.73 8.42 7.43
6MO 8.22 8.78 7.48
9MO 8.51 8.99 7.51
1YR 8.72 9.22 7.62
東京時間16:31現在 参考値
ドル円1週間ボラティリティーは7.12％と東京午前の7.39％から小幅に低下している。1カ月7.64％を下回っており、全般的に通常型のボラティリティー曲線に回帰している。スポット市場で161円台での取引が継続しており、変動性は低下してきている。