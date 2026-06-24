欧州株 独指数が売りに押される、ラインメタル１３％超安
欧州株 独指数が売りに押される、ラインメタル１３％超安
東京時間17:18現在
英ＦＴＳＥ100 10421.55（-7.30 -0.07%）
独ＤＡＸ 24725.01（-168.57 -0.68%）
仏ＣＡＣ40 8342.24（+1.53 +0.02%）
スイスＳＭＩ 13970.18（+59.48 +0.43%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:18現在
ダウ平均先物SEP 26月限 52020.00（-62.00 -0.12%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限 7450.25（+12.75 +0.17%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限 29833.25（+167.25 +0.56%）
東京時間17:18現在
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独ＤＡＸ 24725.01（-168.57 -0.68%）
仏ＣＡＣ40 8342.24（+1.53 +0.02%）
スイスＳＭＩ 13970.18（+59.48 +0.43%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
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ダウ平均先物SEP 26月限 52020.00（-62.00 -0.12%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限 7450.25（+12.75 +0.17%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限 29833.25（+167.25 +0.56%）