欧州株　独指数が売りに押される、ラインメタル１３％超安
東京時間17:18現在
英ＦＴＳＥ100　 10421.55（-7.30　-0.07%）
独ＤＡＸ　　24725.01（-168.57　-0.68%）
仏ＣＡＣ40　 8342.24（+1.53　+0.02%）
スイスＳＭＩ　 13970.18（+59.48　+0.43%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間17:18現在
ダウ平均先物SEP 26月限　52020.00（-62.00　-0.12%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限　7450.25（+12.75　+0.17%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限　29833.25（+167.25　+0.56%）