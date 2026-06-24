静岡県浜松市は老朽化した市営浜松球場を解体し陸上競技場を拡充する計画について、球場を残したまま整備する方針に転換することを明らかにしました。中野市長は24日の会見で「県営野球場計画が足踏み状態のため、浜松球場を暫定的に存続させる」と述べました。



1979年に完成した市営浜松球場はこれまでプロ野球の試合などが開催されてきましたが、老朽化が課題となっています。そこで、浜松市は県が新たな野球場を建設することを前提に、浜松球場を解体し隣接する陸上競技場を拡充する方針を示していました。





しかし、新野球場をめぐっては鈴木知事が2026年2月の県議会で民間投資の可能性を「2028年度末」まで見極める考えを示し、長期化する可能性が高くなっていました。そのため、浜松市は17日の市議会特別委員会で、浜松球場については高校野球の試合が開催できる規模で残したうえで、陸上競技場を再整備する方針に転換することを明らかにしました。陸上競技場は国内の主な大会が開催できる「第2種」の規模で、サブトラックを新設し2030年度以降に大規模改修工事を計画しています。中野市長は24日の定例会見で「県営野球場計画は約10年要望しているが足踏み状態が続いている。浜松は野球が盛んな地域なので、プロ野球の2軍公式戦も開催される浜松球場を暫定的に存続させることで水をささないようにしたい」と述べました。