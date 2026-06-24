オリックス・岸田監督とマチャドが、24日ソフトバンク戦（みずほペイペイ）の試合前練習前に、ソフトバンク・小久保監督の元を謝罪に訪れた。

前夜の9回に登板したマチャドは、2死からソフトバンク・石塚の顔面付近に死球を与え、危険球退場に。石塚は救急搬送され、この日下顎骨骨折と診断を受けたと発表された。

一夜明け、この日マチャドと通訳、岸田監督と厚沢投手コーチが、練習中の一塁ベンチ前を訪れて小久保監督へ謝罪。小久保監督も身振り手振りを交え、謝罪を受け入れた様子を示していた。

岸田監督は「（石塚の）容体も聞きましたし、謝罪してきました。（小久保監督からも）いろいろ話をもらいましたけど」と説明。「きょうは、田嶋くんがしっかり投げてくれると思うので」と、きょうの試合へと目を向けた。

マチャドは前夜の試合後、「本当に、申し訳なく思っています。自分の中で一生懸命やった結果の中で、ああいうことが起こってしまった。ケガがそんなに重大なものではなくて、一日でも早くゲームに出場してもらえたらと、本当に願っています」と、石塚の軽症を祈っていた。