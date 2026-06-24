女子ゴルフのアース・モンダミン・カップは25日から4日間、千葉・カメリアヒルズCCで開催される。プロ2年目の青木香奈子（26＝マイナビ）はアウト9ホールを回って最終調整。開幕を前に「自分のスイングがどこまで持つか楽しみ」と笑顔を見せた。

QTランク72位で臨んだ今季はここまで8試合に出場し予選落ち7回。苦戦の原因はショットの不調にある。オフにスイングを改造。「インパクトゾーンを長くしたかったので右膝を押し込むようにした」。しかし、その影響で股関節を痛め一時は歩行も困難になり、連覇が懸かっていた4月の下部ツアー大王海運レディースは途中棄権を強いられた。

方向転換を余儀なくされ、股関節に負担の掛からない元のスイングに戻した。すると痛みが消えただけでなく飛距離もアップ。「（下部ツアー優勝時を）100としたら今は60くらい」と完調とは言えないもののミスの幅は減ってきている。

6戦連続予選落ち中でリランキング61位と苦境からは抜け出せていないが、中盤戦も出場人数が多い大会は出場権が下りてきそうな見通しで巻き返しの意欲は失っていない。

初出場だった前回大会は風が強かった初日に77を叩いたのが響き予選落ち。自身が苦しむ中、66をマークし首位発進した河本結の安定感のあるプレーが記憶に残っている。

「風の中で球を操っている感が凄かった。そのイメージをいまだに覚えているので、そういうふうに風に乗せる感じでいきたい」と攻略のイメージを膨らませた。